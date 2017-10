La dura historia de Darío Benedetto, el "9" de la selección

Su camino

La historia poco conocida de Darío Benedetto cuenta que a los 12 años, mientras jugaba los Torneos Evita, vivió la peor tragedia de su vida. Su mamá Alicia, que miraba el partido a un costado, se descompuso de los nervios. Tuvo un paro cardiorespiratorio y no pudo llegar con vida al hospital.El día más triste en la vida de Darío Benedetto marcó un antes y un después. Fue un tajo.y un día lo convencieron de que volviera a las inferiores de Arsenal de Sarandí.Seguramente su mamá estaría más que orgullosa de verlo en este momento a su hijo salir cada lunes en la tapa de los diarios y ser la figura de Boca Juniors, el equipo del que es hincha desde niño.El chico de barrio Berazategui no estaba del todo convencido, peroSu trágica historia es también un resumen de lo que es "el Pipa": un tipo al que nada le ha sido fácil. Hoy, vive su mejor momento y todo indica que será titular para la selección que conduce Jorge Sampaoli, que esta noche enfrentará a Perú en La Bombonera. En un "finalón".Justo La Bombonera, ese estadio y esos arcos que Benedetto conoce como nadie.Sus números son infernales desde que lleva la camiseta del Xeneize y la "9" de Palermo en la espalda. Tan así que es comparado con el mismísimo "Titán".Pero, se sabe, no le fue fácil a Darío llegar hasta donde está hoy.En Arsenal no pudo establecerse en Primera tras debutar en 2008. Fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia y, luego, a Gimnasia de Jujuy.¿Se apagaba su carrera?"Jujuy fue testigo de un jugador que ya pintaba para diferente. Llegó en 2010, a préstamo. Fue dirigido por Francisco Ferraro. Benedetto no era el Pipa, sino que le apodaban el Diablo. Hizo 11 goles en 19 partidos en su paso por Gimnasia. Se destacaba por sus grandes definiciones, la contundencia, también el lujo y la precisión. Los jujeños lo disfrutaron y ya empezamos a ver que estaba preparado para hacer grandes cosas", cuenta a Mundo D Enrique Córdoba, periodista de Radio Nacional Jujuy.En el Lobo jujeño explotó, volvió a Arsenal ya maduro y dio el salto al fútbol de México, al club Tijuana en 2013. La rompió (21 goles en 43 partidos) y lo compró un gigante: el América.Allí las cosas le estaban saliendo muy bien (11 goles en 32 PJ) hasta que Boca llamó a su puerta y a su corazón en 2016. Tras un inicio algo complejo, logró demostrar su valía."El 'Pipa' es un animal y un tipo que entrena como nadie. Es una persona muy tranquila y adentro del área no te perdona. Realmente está pasando un gran momento y se merece todo lo que le está pasando. Es muy buena persona, siempre nos habla a los más chicos. Es un genio y la que tiene abajo del arco, te liquida", agrega Gonzalo Maroni, el cordobés ex Instituto que es compañero suyo en Boca.Este presente lo llevó a ser citado a la selección y muy pedido por el público futbolero. Sampaoli se sorprendió por sus ganas, su corazón y su confianza. Por eso lo pondría de titular.Como alguna vez lo soñó su mamá: Benedetto de titular en la selección, en la cancha de Boca.Sí, algunos sueños, por más locos que parezcan, se hacen realidad. (La Voz)