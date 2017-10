Clausuraron los vuelos nocturnos sobre el Aeródromo Gualeguaychú

Foto: Sobre la pista, seguían operando aviones turbohélices y de menor porte Crédito: Reporte 2820

La ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil) suspendió los vuelos nocturnos y prohibir las operaciones de aviones reactores sobre la pista del Aeródromo Gualeguaychú.



El jefe de Aeródromo, Nicolás Garbino, se mostró preocupado por la situación del aeropuerto, y al referirse a las nuevas limitaciones dijo que son "medidas esperadas" frente al deterioro al que está expuesto el lugar.



"Es una situación difícil, complicada. Creo que se llegó a un punto que no tiene retorno. La pista se sigue deteriorando al igual que las instalaciones y la seguridad en la aeronavegación no se contempla. La suelta de piedras es mayor, por eso clausuraron las operaciones de reactores" dijo.



Garbino señaló luego que el trabajo de la Mesa de Gestión continúa, pero todavía no hay resultados concretos. "Seguimos trabajando. Es más, hay personas que están gestionando casi en forma particular. Pero todavía no hay respuestas" añadió.



El NOTAM (mensaje con el que se informa la novedad aeronáutica) indica que por el desprendimiento asfáltico está prohibido el movimiento de aviones reactores. Además, las operaciones nocturnas también fueron limitadas por falta de balizamiento en las mangas de viento.



El jefe de aeropuerto señaló que frente a estas limitaciones la clausura de pista es inminente. Si esto ocurre, ya no podrán aterrizar ni despegar aviones desde Gualeguaychú. "Seguiremos trabajando en busca alguna solución" indicó. (Reporte 2820)