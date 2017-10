Polémica: La explicación del Garrahan tras negar trasplante a chico de 13 años

Fernando Almeida tiene 13 años y es de Corrientes. Sufre una "miocardiopatía dilatada por influenza B" y su familia viajó desde esa provincia hacia el hospital Garrahan para que sea tratado. Sin embargo, los médicos que evaluaron su caso sostienen que por su "diagnóstico", "condición social y familiar", el menor "no reúne criterios para ingresar en la lista del trasplante cardíaco del Incucai".Almeida se encuentra desde algunas semanas atrás en la Unidad de Cuidados Cardiovasculares del Hospital, donde fue atendido y distintos profesionales estudiaron su caso. En un informe detallaron: "Se presenta el paciente, con diagnóstico de miocardiopatía dilatada, de evolución crónica, que comienza con tratamiento específico mejorando durante una semana, debiendo reingresar a terapia intensiva por desmejoría"."Allí comienza con drogas inotrópicas con escasa respuesta, continúa desmejorando, requiriendo ARM con lo que impresiona estabilizarse. Es derivado a este hospital, ingresando el martes 19/9. Luego de la confirmación de diagnóstico inicial, determinándose la irreversibilidad del cuadro y escasa respuesta al tratamiento, falla hepática y renal", agregaron.Y finalizaron: "Se inician estudios para determinar la factibilidad de un trasplante cardíaco. Teniendo en cuenta el diagnóstico, la evolución, los antecedentes familiares y sociales, y los resultados de los exámenes solicitados, se concluye que el paciente no reúne criterios para ingresar en la lista de trasplante cardíaco del Incucai".El adolescente es el segundo de siete hermanos de una familia cuyo sostén es el padre, que trabaja como albañil y hace changas. "Mi esposo no pudo venir a acompañarnos hasta Buenos Aires porque estaba en una obra y no puede dejar de trabajar porque si no, no comemos", indicó la madre de Almeida, María Elena. "Estamos agradecidos por todo lo que hicieron los doctorcitos y nos volvemos a casa con la esperanza de un milagro que le salve la vida a nuestro hijo", agregó.Sin embargo, la directora del centro de salud, Josefa Rodríguez, emitió un comunicado luego de que saliera a la luz este caso en el que explican que la "decisión" de ingresar o no en la lista está "basada en estándares de evaluación internacionales y en la experiencia del Garrahan".