Apartaron de sus funciones a docentes que se burlaron de niño de 7 años

Sociedad Docente se burló de un alumno y el niño no quiere volver a la escuela

Las dos docentes de una escuela de Hurlingham que se burlaron de un nene de 7 años por orinarse encima luego de que no lo autorizaran a ir al baño en hora de clase fueron apartadas de sus funciones por las autoridades de la institución.La burla de una de las docentes se replicó en compañeros de clase, lo que ocasionó que el nene no quiera volver a la Escuela 27 de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires.Además, la burla fue reproducida por otra maestra con un micrófono a la salida de la escuela que anunció que "hay un meado" en segundo grado, lo que reprodujo el escarnio por parte compañeros de otros grados.Según contó Yésica, la madre del pequeño, todo se inició cuando restaban unos 15 minutos para terminar el horario de clases el miércoles y el chico pidió permiso para ir al baño a su maestra de segundo grado.La docente le negó el permiso al chico, que no pudo resistir y se orinó encima, situación por la que no recibió asistencia. Al salir de la clase, cuando se organizaban las filas, por un micrófono otra docente anunció: "Pobre la señorita de segundo grado, tiene un meado".De lo primero que se enteró Yésica es que su hijo había tenido un accidente y se había hecho pis. "Cuando llegamos a casa, mi hijo mayor ?de nueve años? me contó: '¿Sabés mami que la maestra de tercero dijo por micrófono que la señorita de segundo tiene un meado ?'", contó la mujer en diálogo con el diario Crónica.La madre del nene presentó una nota de protesta en la escuela y recibió como respuesta: "Las maestras solemos hacer estos chistes", según indicó.La vicedirectora del colegio, Silvana Calvari, aseguró en la mañana de este miércoles que los padres fueron atendidos en su requerimiento y que la institución trabaja para que el chico retorne a clases.En este sentido la directora de la institución, Susana Pompili, envió una carta al menor, intentando que regrese a la escuela: "Hola Lucas, quiero pedirte que el día lunes vengas a la escuela. Hoy fui a buscarte al aula y no te encontré. Tus compañeros te esperan y los profesores, maestros y directivos, también. En la escuela pasa de todo, nada es sin solución"."No están desplazadas, sino que es un relevo transitorio de funciones enmarcado en la Ley 10.579, que es el estatuto del docente que regula nuestro accionar y en este marco actuamos", remarcó en declaraciones al canal de noticias TN.Explicó que "con el relevo transitorio se las ubica en otra función", para luego aclarar: "No al frente de un aula con niños. Puede ser en el centro de investigaciones educativas".Ahora las autoridades investigan si es un caso de bullying. La inspectora Munda admitió que se abrirá una serie de consultas para establecer si el incidente obedece a un caso de estas características.