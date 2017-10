Le ocultó su patrimonio a su esposa y ahora deberá indemnizarla con 80 mil pesos

La Justicia de Rosario condenó a un hombre a pagarle 80 mil pesos a su ex mujer en concepto de una tutela anticipada por haberle ocultado su patrimonio, según informaron hoy fuentes judiciales.



Así lo dictaminó la jueza de Familia N° 7, Valeria Víttori, quien consideró que el acusado, un productor agropecuario local, demostró "violencia económica" contra su ex mujer, mientras tramitaban el divorcio y la división de bienes. La magistrada dispuso, además, una restricción perimetral para que el hombre no se acerque a su esposa, quien padece un cuadro de agorafobia y crisis de ansiedad, alegada por su defensa a la situación vivida por la separación.



Por otro lado, la abogada de la víctima secuestró cereal de dos silos de acopio que el demandado utilizó desde 2013, cuando inició la liquidación de bienes. La letrada señaló, asimismo, que el hombre tiene "más silos de acopio de cereal en lugares no declarados y de difícil acreditación".



Esta situación fue considerada por la jueza Vittori como "ocultamiento del patrimonio real, específicamente del cereal acopiado". Además, lo definió como un "accionar teñido de ostensible mala fe produciéndose una posición dominante, una relación desigual de poder por parte del hombre con respecto de su ex esposa, lo cual afecta su integridad física y económica-patrimonial".



A partir de las declaraciones del acusado, la jueza concluyó: "Se desprende una visión de mujer estereotipada que restringe su libertad, capacidad y desarrollo, cercenando el derecho a elegir libremente y tener una vida digna de acuerdo con sus principios y valores".



La ex esposa sostiene en la denuncia que no "percibe" cuota alimentaria por las dos hijas de la pareja, no tiene un trabajo formal ni aportes a la seguridad social, tampoco cuenta con obra social y que está privada de todos los bienes que le corresponden. Mientras tanto, según dice, su salud "está afectada como consecuencia de la angustia que le producen los procesos judiciales".



Según consignó el portal Rosario 3, la víctima se separó de del productor agropecuario en junio de 2012, tras 25 años de matrimonio.