Familias de concordienses desaparecidos piden ayuda para viajar a buscar datos

Sociedad Marcharon para pedir por la aparición de entrerrianos que iban a Paraguay

Yanina Duarte es la pareja deEste domingo, familiares y amigos marcharon para pedir por la aparición de estos dos hombres yYanina Duarte contó aque intentaron contactarse hoy con el fiscal, porque "no tenemos nada, queremos más información", aunque no pudieron hacerlo."Hay muchas cosas que se han dicho, tengo muchas cosas en la cabeza, pero nadie sabe con certezas dónde buscar, si pasaron o no. Tenemos que encontrarlos. Estamos re apurados, desesperados. Ellos tienen que volver a sus casas: yo tengo cuatro chiquitos y la esposa de Miño, tiene un nene y espera un bebé. Es muy duro el día a día, mis hijos piden por su papá, no puedo darles una respuesta positiva".Asimismo, la mujer pidió "ayuda para movilizarnos, ya sea un aporte económico, transporte para que podamos movilizarnos para rastrillar, viajar y poder buscar datos. No tenemos los medios para hacerlo. Estamos haciendo rifas para recolectar dinero".