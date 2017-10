Marcharon para pedir por la aparición de entrerrianos que iban a Paraguay

Policiales Reducen a 90 kilómetros el radio de búsqueda de entrerrianos que iban a Paraguay

Marcha en Concordia

Familia de Miño: "Queremos que se hagan rastrillajes más profundos"

Familia de Quintana: "Necesitamos que aparezca sano y salvo, hay cuatro chiquitos que lo esperan"

Desde hace una semana buscan intensamente a César Andrés Miño, de 38 años, y Sergio Andrés Quintana, de 33 años. Partieron de Concordia con destino a Encarnación, Paraguay, pero nunca llegaron.Viajaban en una camioneta blanca que fue registrada por las cámaras de seguridad en distintos trayectos. El 21 de septiembre, a las 0:15, bajaron e hicieron compras en una estación de servicio de Monte Caseros, y luego -por la diferencia horaria y lo que se desprende de otras tomas- se pudo establecer que la camioneta Peugeot Partner pasó por las localidades correntinas de General Alvear y Virasoro.El fiscal Germán Dri, informó aqueAdemás, se remitió a Gendarmería legajo con todas las medidas dispuestas, pericias telefónicas, informes y oficios en los que trabajó la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Incluso, se adjuntaron testimonios e imágenes de cámaras de seguridad.La familia de Miño, junto a amigos y vecinos, marcharon a plaza 25 de Mayo de Concordia, reclamando por su aparición.Su hermana, dialogó cony explicó que "el último dato que tienen las cámaras es que César estuvo en Alvear, en una estación de servicio. Ahí se lo ve claramente en las imágenes. Después hay una imagen en donde se ve a la camioneta pasando Virasoro. Queremos que se le haga un acercamiento a esas imágenes porque a César no se lo ve manejando, se ve solo la camioneta que pasa a Posadas, no se sabe quién conduce. Tampoco sabemos qué día y horario fue eso".En ese sentido, remarcó que "en Virasoro nadie lo está buscando. Mi hermano, hermana, cuñada y amigos pegaron fotos y nadie sabe de él allá, nadie sabe nada de la causa. Mi cuñada hizo la denuncia allá. Pedimos que nos den noticias, que el fiscal se mueva o deje la causa. Necesitamos que lo busquen. Queremos a mi hermano acá."Respecto del acompañante, Sergio Andrés Quinta, indicó: "no lo conocemos. Nos han dicho dos apellidos de él. Pido que se investigue a la familia y a esa persona, no sabemos quién es, no sabemos con quién viajó César. Desconocemos qué relación tenían. Mi cuñada lo conocía de vista pero no eran amigos. Nadie lo busca, nadie hizo la denuncia por esa persona, nadie reclama por él que también está desaparecido, eso nos da muchas dudas. Nos dijeron que no tiene antecedentes".Piden justicia y que se "acelere la búsqueda". Según les informaron, "la justicia de Corrientes no puede hacer nada porque no hay denuncia, no se mueven porque dicen que es otra jurisdicción. Queremos que la causa pase a Corrientes"."Todo es mentira, nadie sabe nada, nadie la vio, hay pocas imágenes. Estamos prácticamente sin nada. Pedimos que hagan una búsqueda aérea, que lDicen que están esperando a tener una pista pero nadie sabe nada, tendrían que hacer las cosas directamente, entrar a donde tengan que entrar a investigar".Silvia Reynoso, madre de Miño, manifestó aque "estoy cansada de esperar que suene el teléfono, es la primera vez que mi hijo falta de casa. Mis hijos están en Paraguay y dicen que no van a volver hasta que lo encuentren. Están rastrillando por su cuenta porque en el camino nadie los conoce, nadie sabe nada. Gendarmería está al tanto y también lo está buscando. Por otra persona que se ha perdido todo el país busca, pero a mi hijo no y quiero que aparezca".Rosana, hermana de Sergio Quintana, expresó entre lágrimas aque "queremos que aparezca, que vuelva sano porque hay cuatro chiquitos que lo esperan en casa. No tenemos recursos para movilizarnos lejos, pero vamos a hacer lo que podamos hacer en Concordia, no vamos a bajar los brazos".No puedo aportar muchos datos sobre el viaje porque nunca viajé con él a Paraguay, no tengo idea de cómo son las rutas. No sé de dónde salió eso de que estuvieron en Virasoro porque las cámaras que aporta el fiscal no muestran eso", contó su esposa, Yanina Duarte, a nuestro medio.Además, señaló que "hice la denuncia como corresponde, está todo declarado y asentado. Me dejaron a un costado de la investigación, yo no tengo recursos para estar viajando. Solo tenemos un carro y un caballo. Nadie nos convocó para decir que los buscamos entre todos a los dos".Sobre la relación entre Miño y Quintana, dijo aque "Contó que su marido "es changarín, todo Concordia lo conoce, hace fletes, casilla, gomería. Tenemos un kiosquito que recién estamos iniciando, nos cuesta mucho sobrevivir el día a día. Tengo cuatro hijos que proteger y darles de comer todos los días"."Yo no puedo juntarme con la familia de César porque ellos se están moviendo más lejos, con más recursos, no tengo quien me apoye. No puedo desamparar a mis hijos y más en el barrio donde vivimos, porque al segundo día que se enteraron que mi marido desapareció me robaron todo", relató.