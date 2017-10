Concordia: Buscan "ajustar" la norma que prohíbe la pirotecnia

Luego que en varias ocasiones se escucharan fuegos pirotécnicos en distintos sectores de la ciudad de Concordia, en la sesión del pasado jueves se volvió a tratar el tema de la Ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia.



Por estos antecedentes, en la próxima reunión de comisión se modificarán algunos de sus artículos. Además, se votó, sobre tabla, y por unanimidad una Minuta de Comunicación, solicitando al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma.



El Concejal del Bloque Justicialista, Amadeo Cresto, explicó que "con la concejal Carolina Amiano (PJ), y con asesoramiento legal, estuvimos trabajando sobre dicha Ordenanza, debido a que no se está respetando". Por lo tanto, "hemos decidido reformar algunos artículos, como el Nº6 y el Nº12", precisó.



Por un lado, "el Articulo Nº 6 dejaba a fuera de esta norma a los que ya tenían depósitos de pirotecnia antes del 2015, pero ahora eso se va a sacar y va a ser para todos por igual", indicó. En el caso del Artículo Nº 12 se incluirá la responsabilidad a los propietarios de los locales de eventos, donde se haga cualquier tipo de fiesta y se arrojen fuegos artificios.



"Creemos que como ciudadanos deben estar atentos y saber que hay una ordenanza que prohíbe la pirotecnia, así que serán sancionados por los juristas correspondientes tanto los organizadores como los dueños de los locales". Además "vemos publicidades sobre marcas de venta de fuegos artificiales, sobre lo cual vamos a trabajar y también trataremos algunas otras cosas que algún concejal quiera aportar para seguir puliendo esta ordenanza", especificó a Diario Río Uruguay.



En la sesión ordinaria, Cresto destacó y celebró la Minuta de Comunicación que presentó el concejal Esteban Benítez, que "insta a seguir trabajando sobre este tema, porque vemos que algunos están trasgrediendo las normas municipales, que en vez de estar flexibilizando algunas cosas tenemos que estar ajustando la norma", lamentó al finalizar.



Por su parte, el edil del Bloque Cambiemos, Benítez, indicó que "me pareció oportuno presentar esta minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para poner en orden esto, porque no se puede estar públicamente violando una normativa emitida por el Concejo Deliberante". Que de hecho, "en algunos casos estos eventos son auspiciados por el municipio local", agregó.



Entonces vemos que "hay una actitud clara de desafío por parte de las empresas de venta de pirotécnica que están incumpliendo las normas de la ciudad", y es por eso que "el cuerpo deliberante está de acuerdo en este tema por unanimidad y estamos todos juntos para hacer cumplir la ordenanza", aclaró.