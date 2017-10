Sergio Maldonado leerá hoy una carta a Santiago: "Espero que me escuche"

Política Habrá hoy múltiples marchas en el país por la aparición de Santiago Maldonado

"Me acuerdo que la primera vez que fui a la plaza, que cuando llegué se me fueron todos los nervios y el miedo. Ojalá que esta vez también sea así", auguró Sergio Maldonado en referencia a la movilización a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de su hermano Santiago, de cuya desaparición forzada se cumplen hoy dos meses. Maldonado insistió en que "hay audios, hay testigos" que indican que es la Gendarmería la responsable de la desaparición de su hermano menor: "Saben dónde está mi hermano, son ellos los que se lo llevaron", remarcó y agregó que quiere "volver a ver a Santiago" "Lo extraño mucho, demasiado", contó.Sergio agradeció a "toda la cantidad de gente que acompaña" el reclamo para que aparezca Santiago" y mencionó que "no se trata de política partidaria sino de una cuestión relacionada con la vida, nos tiene que involucrar a todos, de todos los partidos, con todas las ideologías y creencias. Una desaparición forzada a 34 años de recuperada la democracia es grave". Además de la movilización a Plaza de Mayo, habrá marchas y actos en distintas ciudades de la Argentina y el mundo.El hermano mayor de Santiago Maldonado evaluó de manera positiva el cambio de juez en las causas que apuntan a su búsqueda e investigan qué ocurrió con el joven de 28 años. "Todo lo que se hizo antes fueron errores", apuntó en relación al procedimiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto, publicó. Criticó por "inhumano" al último allanamiento que ese magistrado ordenó en la comunidad de Cushamen, del que no le permitieron participar. "Lo tuvieron al testigo principal de la causa, Matías Santana, y a otro chico, precintados casi todo el día", ejemplificó."Llegué a descreer de la Justicia pero es lo único que tengo, la única arma para hacer valer mis derechos", aclaró y, en ese sentido, informó que el nuevo magistrado, Guillermo Lleral, se comunicó son la familia la semana pasada. "Nos llamaron del juzgado el domingo pasado. (El juez) habló conmigo, con mi hermano Germán y con mis viejos, una charla humana", informó, antes de aclarar que "ni bien vuelva a Esquel" se acercará al juzgado para reunirse personalmente. "No estamos para decirle qué tiene que hacer, sino para ayudarlo y colaborar en lo que pida", señaló.El 1º de agosto Santiago Maldonado estaba en la zona entre Esquel y El Maiten, en Chubut, donde la comunidad mapuche de Cushamen está establecida. Se había solidarizado con la lucha territorial de la Pu Lof en Resistencia, que reclama esos territorios ancestrales ocupados por Benetton. Durante la feroz represión, corrió escapándose hasta que llegó a orillas del Río Chubut que atraviesa la zona."Hay testigos de que mi hermano se entregó, no cruza el río. Tres gendarmes le pegan y se lo llevan mientras otros están mirando. La Gendarmería sabe dónde está mi hermano, son ellos los que se lo llevaron. No lo pienso yo, está confirmado. Hay audios. No hay otra fuerza u otra gente que ingresó ahí. Fueron ellos", sentenció Sergio consultado sobre su opinión respecto de la responsabilidad de la fuerza en la desaparición forzada de su hermano menor.Respecto del desempeño de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mencionó que "su rol es el de encontrar a Santiago". "Hace dos meses que Santiago no está con nosotros, eso es lo que más me preocupa", insistió, "vivimos muy tristes, con mucha congoja y sufrimiento. Es un dolor que no se puede describir, es difícil no hay una explicación concreta". Fuente: (Página12).-