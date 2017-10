Los padres de la alumna abusada en el colegio harían la denuncia el lunes

Sociedad Denuncian que abusaron de un estudiante en una escuela

Los padres de la(CNBA) por otro estudiante de 18 años todavía no formalizaron la denuncia en la justicia, según contó este sábado ala titular de la fiscalía de la Mujer, Mariela Labozzetta, quien estimó que ese trámite podría concretarse la próxima semana y precisó que de todos modos ya tuvieron un primer encuentro con el papá de la alumna., ya tomamos contacto así que creo que se va a presentar en los próximos días", aseguró Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación.El viernes, en declaraciones a, el papá de la adolescente de 14 años había dicho que, y que una vez que lo hizo fueron "al Hospital Italiano para constatar la agresión y los resultados forman parte de la denuncia en la fiscalía".Labozzetta explicó que, efectivamente, ya hubo una reunión con los padres de la alumna, pero que la denuncia todavía no fue formalizada, aunque no descartó que esto podría ocurrir el lunes.Desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del gobierno porteño,Karina Leguizamón, presidenta del Consejo desde donde también mantuvieron reuniones con la adolescente que denunció el abuso y sus padres, aseguró aque siguen asesorando a la familia y que los acompañan "para que puedan tomar sus decisiones", además de insistir en queLeguizamón señaló que"Sí hubiese sido menor tenemos la obligación de escucharlo porque también él tiene que tener la oportunidad de reparar el daño causado, aunque haya hecho un desastre, pero en este caso no es menor", precisó."Está muy bien que se exhiban estos casos para darle visibilidad al tema, pero una vez que ocurrió hay que acompañar a la víctima desde el silencio para que ella pueda darse el tiempo para contar lo que pasó", agregó la titular del Consejo quien ya se entrevistó con la adolescente.El miércoles, trascendió la carta que la estudiante había escrito en un círculo cerrado de Facebook en la que contaba que había sufrido un abuso por parte de otro alumno del Colegio durante la madrugada del primer día de toma del Nacional Buenos Aires.Este viernes por la mañana, el rector del colegio, Gustavo Zorzoli, aseguró que había que garantizar el "derecho a estudiar de ambos estudiantes" y que no podía tomar ninguna medida hasta que la familia de la víctima no formalizara la denuncia.Por la noche,, quien podrá rendir libre las materias que le quedan para terminar quinto año.Ada Rico, titular de la Casa del Encuentro, la ONG que trabaja en violencia de género, cuestionó la actitud del rector."Me desconcertó mucho sus declaraciones sobre un posible consentimiento.. Está actitud va en contra de toda la lucha del Movimiento de Mujeres que nos ha costado muchísimo instalar la idea de que no puede haber consentimiento en un abuso de una nena", enfatizó.