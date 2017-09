Antonella necesita un medicamento para seguir viviendo

Su mamá, Natalia Bazán, contó que "a partir del trasplante, las células cancerígenas aparecieron por lo que se hubo que realizar un tratamiento agresivo en base a diferentes drogas: "A ella aun le quedaron células cancerígenas después del trasplante, por lo que los oncólogos probaron con Imatinib pero le provoca vómitos".



"Por su parte el Dasatinib le hace brotar todo el cuerpo a pesar que pudieron frenar esas células malas pero ya no pueden continuar suministrando esa droga porque no la puede tolerar.



"Es por esto que van a probar con una droga que se denomina NILOTINIB. Acá, en el hospital no hay y es una medicación muy cara, ya que vale $82.000, por lo que comenzaremos desde la semana próxima a tramitarla por todos lados".



"El problema que mi hija no puede esperar, porque el cáncer no espera. Si alguien tiene algún contacto para que Anto la reciba lo más antes posible se lo vamos a agradecer porque está en juego su vida" expresó.



Máxima on Line.