Geriátricos no habilitados: Dicen que es una realidad que crece en Gualeguaychú

Policiales El estado de salud de ancianos afectados por el incendio en geriátrico

Los tipos de geriátricos



Recomendaciones



En la práctica, los geriátricos no habilitados no dan más que casa, comida y alguna atención de cobertura de un servicio de emergencia, mientras los legales deben incluir un sistema de control médico y contar con personal, infraestructura y alimentación adecuados.Según la Unión Argentina de Prestadores Gerontológicos, que agrupa más de 200 geriátricos en todo el país, el cálculo es netamente económico."Los geriátricos legales tienen un altísimo costo en su puesta en funcionamiento", precisa Alejandro Barros, director de la entidad a. En cambio muchos otros que no tienen ninguna habilitación ni control, cobran mucho menos.En la actualidad, según estimaciones los numerosos geriátricos que no están habilitados funcionan en total desconocimiento de las normas que velan por la seguridad de los residentes."La modalidad con marco legal, bajo la cual se habilitan para funcionar a establecimientos que asisten al adulto mayor, constituyen las figuras de geriátricos, hostales, hogares y centro de día. Lo primero que hay que diferenciar es un geriátrico de un hogar. Las personas autoválidas están en hogares del adulto mayor, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Desde Salud, habilitamos los geriátricos y los hostales de larga estadía de adultos mayores (holepam), que constituyen una figura intermedia entre el geriátrico y el hogar", explicó Pietro.Los geriátricos están destinados a mayores de 60 años -dependientes, semidependientes o autoválidos-, que requieren asistencia -continua o parcial- para las tareas de la vida diaria (alimentación, higiene, vestido, etc.).Por su parte, los holepam hospedan a pacientes en riesgo psicosocial, vulnerables, que no pueden vivir solos o convivir con un grupo familiar y requieren de esta estructura para una mejor inserción social. Estos hostales admiten hasta el 30 % de menores de 60 años y un 20 % de ancianos dependientes.La tercera categoría corresponde a los centros de día para la tercera edad, donde los ancianos no son internados, sino que pasan parte de la jornada y realizan actividades para conservar sus capacidades y prevenir su deterioro.Para determinar el tipo de alojamiento, la familia deberá: