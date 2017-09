El 9 de octubre se inicia la vacunación contra la fiebre aftosa

El pasado miércoles se realizó en Basavilbaso la asamblea de la Fundación contra la Lucha de Fiebre Aftosa (Fucofa), encabezada por el presidente de la entidad, Jorge Ruíz, y con la participación de delegados de los 17 departamentos.



El dirigente Alfredo Bel hizo un repaso de la estructura de costos, donde puntualizó el presupuesto de cara a la próxima campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en la provincia que inicia el 9 de octubre y finalizará el 9 de diciembre de 2017. A su vez, durante el encuentro se fijó en 30 pesos el costo por dosis aplicada de vacuna de aftosa. Según se informó, se vacunará el total del rodeo entrerriano, 4.400.000 cabezas.



Ruiz señaló que "el valor propuesto se redondeó hacia arriba, en 30 pesos, aprobando que el excedente de vacuna que estamos teniendo sea bonificado en las próximas campañas de menores".



"La vacunación contra esta enfermedad es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener en una situación epidemiológica estable al país. La Fundación es una organización de los productores que administra planes de sanidad animal que se desarrollen en la geografía entrerriana y que se caracteriza por un trabajo solidario del sector", dijo Ruiz.



En tanto, la vacunación contras brucelosis permitirá inocular a alrededor de 130.000 terneras nacidas en el territorio provincial, a un valor final por aplicación de 13 pesos.



Sobre garrapata



El médico veterinario Gabriel Simonato, Coordinador del Programa de Garrapata de la entidad, brindó una radiografía de la situación de la garrapata en la ganadería en la provincia. "Si bien en Entre Ríos no hay garrapata es gracias al hombre, la provincia presenta las mejores condiciones", señaló.



"La garrapata es un problema de campos infectados, no de la hacienda", indicó el profesional, tras explicar las consecuencias en el rodeo, como se presenta la garrapata de acuerdo al clima, el ciclo de la garrapata, entre otros aspectos.



"Estamos mejor que en 2014, pero hay 185 predios en tratamiento. El departamento que más creció es Federación, teníamos un desmanejo que nos obligó a revertir la situación. El número es grande pero no en hectáreas".



El profesional explicó que de enero a julio del presente año se procedió a la devolución de 27 tropas que se movilizaban infectadas con este parasito, de las cuales 16 fueron de Corrientes. Se realizaron unas 10.000 acciones en este período.



Sobre los desafíos a futuro, sostuvo que "el mayor problema que tenemos en los establecimientos crónicos son los problemas de infraestructura, productos que se utilizan, falta de aviso de ingreso de tropas, entre otros". (APF)