Indignante: Se llevaron su pierna ortopédica en un robo y pide ayuda

Foto: La prótesis cuesta 150 mil pesos. (Ilustrativa).-

Cinco delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio Primero de Julio de la ciudad de Córdoba, la desvalijaron y se llevaron hasta la pierna ortopédica de su propietario.

Por eso Noé Sasha, la víctima, realiza un desesperado pedido para que los cordobeses estén atentos en las redes sociales donde generalmente se venden las cosas robadas.



"Tuve un robo, perdí todo, lo material no me importa pero sí mi pierna ortopédica. Dependo de ella para trabajar", dijo a Cadena 3 entre lágrimas.

"El que pueda que me ayude con una mínima información aunque sea", agregó.

La pierna ortopédica es de marca Otto Bock modelo 3R78, y está valuada en 150 mil pesos.

La fiscal Claudia Palacios investiga el hecho y ya ordenó distintos allanamientos en la ciudad de Córdoba.