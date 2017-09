Alumnos quemaron la bandera de otra escuela y luego pidieron disculpas

Alumnos de la escuela Comercio 2 de Concordia quemaron una bandera de la Comercio 1 y un supuesto video circuló a través de las redes sociales. El hecho ocurrió tras la Fiesta del Estudiante una vez conocidos los ganadores de la elección de reyes y carrozas.



Ante el hecho las autoridades de ambas instituciones decidieron "trabajar de forma conjunta, la cuestión de la convivencia". A través de un abordaje pedagógico, "desde la palabra, el diálogo y el respeto por el otro".



Luego del trabajo interno, los mismos chicos que quemaron la bandera, decidieron que "que querían ir a pedir las disculpas a los directivos de Comercio 1", subrayó el director de la escuela "Martín Miguel de Güemes" (Comercio 2), Carlos Gatto.



El directivo contó que recibir la noticia de que los alumnos habían quemado la bandera de Comercio 1 "fue un baldazo de agua fría". Más cuando en la institución "realmente trabajamos todo el tiempo con el tema de valores".



"Ver este hecho de nuestros alumnos fue algo que no lo podíamos comprender en ese momento, así que ni bien la directora de Comercio 1 se comunicó conmigo, inmediatamente comenzamos a trabajar interiormente hacía nuestra institución", indicó Gatto y señaló que en dicha jornada de reflexión "tuvimos que profundizar más para que esto no vuelva a ocurrir" haciendo hincapié en "ellos tienen que saber que son estudiantes de la secundaria de Concordia, que no pueden existir estas diferencias entre una u otra escuela, son todos estudiantes de nuestra ciudad". Además, "la fiesta del estudiante es un momento para que lo puedan vivir y disfrutar, pero bien".



Desde el momento en que la escuela tomó conocimiento del hecho "todo el equipo directivo y los docentes, nos reunimos con los chicos, se habló, se reflexionó y como resultado a todo esto salió de ellos, porque también son ellos los que tienen que sentir que estuvieron mal y ver eso, que querían ir a pedir las disculpas a los directivos de Comercio 1", relató el directivo.



De esta manera, en la jornada de este jueves "hemos acompañado junto a algunos docentes y algunos padres hasta la escuela a entrevistarse con la directora y a expresar las disculpas del hecho y entregándoles la nota para que después se las haga conocer a sus alumnos".



Jornada conjunta

A nivel institucional seguirán trabajando las dos escuelas sobre este tipo de hechos. "Creo que es importante seguir trabajando en las escuelas en esto de evitar todos estos hechos de violencia", señaló Gatto. Entonces, "como justo un grupo de chicos de va a Bariloche, quedamos en que a su regreso las dos instituciones vamos a seguir trabajando y seguramente va a salir alguna jornada de integración entre las dos escuelas, como para que si existía algún problema que se puedan limar todas las asperezas, pero fundamentalmente creo que esto tiene que terminar acá", culminó el director de Comercio 2. (Diario Río Uruguay)