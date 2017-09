La historia de superación de la mejor estudiante de medicina del país

Sociedad Estudiante entrerriana ganó la Olimpiada Nacional de Medicina

. Cinco años después, la entrerriana de 23 años está a un paso de graduarse y acaba de obtener el primer puesto en la 26ª edición de la Olimpíada Académica Nacional de Estudiantes de Medicina. Un reconocimiento que, señala, ganó a pura perseverancia, pero también a la calidad de la enseñanza que recibió de sus profesores de la facultad. Ahora, mientras se prepara para pasar cinco semanas en la Universidad de Yale (Estados Unidos), el premio del certamen, hace planes para iniciar su formación en cirugía., afirma.No hubo mucho tiempo de prepararse para el examen, las exigencias de la carrera llevaron a que el grupo apenas pueda juntarse un par de horas para repasar algunos de los temas de temas de anatomía, histología, física, química, fisiología, microbiología y otra decena de materias del ciclo básico común que formaron parte de la evaluación.Según explica Florencia, "al principio, todos íbamos con la sensación de que teníamos menos chances. Nuestra facultad tiene un plan de estudios diferente al resto, mucho más abarcativo en varios aspectos. Por eso pero nos dimos cuenta que tenemos una buena formación y que estamos muy bien preparados".; el máximo puntaje de la evaluación.La joven cursa el Proyecto de Formación Profesional, una de las últimas materias del sexto año de la carrera. La propuesta consiste en realizar prácticas de tres meses en guardias, centros de salud y hospitales.Mientras tanto, se prepara para asistir durante cinco semanas a los servicios de la facultad de Medicina de Yale."Me interesa particularmente el de cirugía, pero pienso rotar una semana por cada uno", afirma y confiesa que no está dispuesta a perderse "nada".En su casa, en Concepción del Uruguay, no hay médicos. Tampoco entre sus abuelos, tíos o primos.Quizás por eso,, recuerda.De todas formas, dice, "rápidamente" todos comprendieron que se trataba de su deseo y. Tanto como su primera tutora en la facultad quien, destaca, "hizo mucha más fácil" su estadía.Lo que llegó después fueron. En primer año rindió un examenUna tarea que, no hace falta que lo explique, "no todos quieren o eligen". Es más,El año pasado, además,"No me gusta competir con otros,", señala. Y reconoce que, para plantearse desafíos, no repara en su tamaño.El año que viene, después de participar de la experiencia de intercambio en la prestigiosa universidad norteamericana, empezará a hacer los trámites para obtener su matrícula.Y después comenzará a prepararse para poder rendir los exámenes de residencia médica. Ya tiene especialidad elegida: cirugía y un destino donde estudiar, el Hospital Italiano de Buenos Aires.