Niña abusada en la cárcel: La tremenda situación que viven los menores

publicó un grave caso de abuso a una niña por parte de un convicto, que por impericia o negligencia de diferentes autoridades, ocurrió en el interior de la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, en el marco de una visita que realizó la pareja del detenido al sujeto, que cumplía una condena por abuso sexual. El director de Restitución de Derechos del COPNAF, Ariel Villanueva, confirmó el 17 de mayo pasado que se dispuso una medida de protección excepcional para tres hermanitos.Marisol, tía de los tres niños dialogó con el programasobre la situación actual de los menores y pidió una mano solidaria que los ayude a continuar con sus tareas cotidianas, luego de una cadena de desacertadas decisiones "Las nenas están conmigo, pero nos dejaron sin ayuda y necesitan cosas. Con lo que gana mi marido nos alcanza para comer y nada más. Lo que sucede,Cabe recordar que los pequeños quedaron a cargo de Marisol tras descubrirse el abuso de al menos una de las menores, ya que el padre biológico de los niños, también cumple una condena en el penal de la capital entrerriana, pero fue quien denunció lo que sospechaba que pasaba con sus hijos.y agregó que "las nenas no se acuerdan de lo que pasó y no hablan de eso, pero van al sicólogo", remarcó.sobre la difícil situación de la familia. "Lo de la Asignación nos dijeron que está en trámite pero es difícil porque mi marido hace changas y yo tengo la Asignación de mi bebé y nada más, con eso nos mantenemos", explicó Marisol.y preocupación la tía de los chicos que pide ayuda para enviarlos a la escuela y mejorar la condición de vida de los hermanitos, que fueron olvidados por el Estado tras ser retirados de su casa por el abuso a una de las niñas."Tratamos de no hablar sobre lo que les pasó, aparentemente, ellas no se acuerdan de nada", dijo y manifestó que los profesionales también la ayudan a ella con recomendaciones para actuar.Los abusos ocurrieron en el interior de la cárcel de Paraná, cuando la mujer visitaba a su pareja , un interno del penal que cumple una condena de 16 años de prisión por tres abusos sexuales cometidos en Paraná, entre ellos, el de una menor de edad, más otro caso que perpetró en la provincia de Catamarca.Tras ventilarse el terrible caso, se secuestraron celulares en el penal, se detuvo a la madre de los chicos y se incautó su celular y un chip que la mujer escondía