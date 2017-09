El Vaticano confirmó que Francisco no vendrá a la Argentina el año próximo

El papa Francisco no viajará a la Argentina el año que viene, confirmó El Vaticano en forma oficial.



"El Papa no va a ir a la Argentina en el 2018, no está previsto que viaje a su país el año próximo", aseguró el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede y vocero papal, Greg Burke, en declaraciones a la prensa.



Burke recordó que la agenda de viajes del Papa para el año que viene incluye, en en ero, Chile y Perú, en tanto que en julio concurrirá a Irlanda para el Encuentro Mundial de familias.



"No está prevista la Argentina", señaló el vocero en diálogo con la prensa en la Santa Sede.



Además, recordó el videomensaje que envió el Papa a los argentinos a fines de septiembre de 2016, en el que anunció que no iba a poder ir a su patria al año siguiente.



En este mensaje, Francisco reiteró el afecto por su país: "para mí el pueblo argentino es mi pueblo, ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino". Pero también pidió a sus compatriotas que se pusieran "la patria al hombro" y trabajar para lograr "esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes".



Hace unos días el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, había dicho que "estamos próximos" a una visita del papa Francisco.



Además, había hablado con sentido del humor de la inmensa expecativa que rodea esta visita.



"Así como la Santísima Trinidad es un gran misterio, también lo es saber cuándo viene el Papa. A todos lados que vamos nos preguntan por su visita", bromeó el cardenal.



Agregó: "los obispos argentinos lo hemos invitado cinco veces por carta y personalmente", recordó Poli, quien insistió: "me parece que estamos próximos a esta visita y esta tensión va a terminar bien".