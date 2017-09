Entradas para Argentina-Perú: la Justicia identifica a revendedores

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la investigación para identificar a los responsables por el delito de reventa de entradas para el partido que jugarán los seleccionados de Perú y Argentina el próximo jueves 5 de octubre en el estadio del Club Boca Juniors. Los sitios dedicados a la compra y venta ya brindaron información sobre los usuarios que crearon las publicaciones para que la Justicia los empiece a investigar.El caso es llevado adelante por el Fiscal Cristian Longobardi, coordinador de la Unidad Fiscal Sur, por infracción del artículo 93 del Código Contravencional (Revender Entradas). El fiscal relevó las páginas de Internet que revendían entradas para el próximo partido por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 y solicitó información a las correspondientes empresas con el objeto de individualizar a los responsables de las publicaciones. En algunos casos, se llegaba a cuadriplicar el valor original de las entradas.Las penas contemplan multas de $2.000 a 30.000 pesos y penas de dos a diez días de arresto. Quienes también están informados sobre la investigación en curso es la empresa Ticketek -encargada de la venta oficial de las entradas- y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a quienes también se les pidieron informes sobre el sistema implementado para la venta.Las entradas para Argentina-Perú casi no duraron en la venta oficial. Apenas una hora tardaron en agotarse las plateas el último viernes. Y el martes, la venta de 18.000 populares terminó en sólo 23 minutos. A partir de ese momento, la reventa comenzó en Internet. Allí podían conseguirse plateas a más de 20.000 pesos y populares que superan los 5.000 (pese a que el valor de venta oficial de las entradas osciló entre 4.800 y 550 pesos, respectivamente). El sitio principal es Mercado Libre, pero no es el único: a los investigadores les llamó la atención la página Viagogo.com, que también ofrece entradas y que tiene su dirección pública en una calle de Suiza.Con respecto a las páginas de Internet con sede fuera del país que ofrecen entradas para este partido, también son objeto de investigación para dar con quienes son responsables de la reventa y bloquear esas publicaciones. Fuentes de la investigación advierten que parte de las entradas que se ofrecen mediante este sistema de venta ilegal no garantiza que sean aptas para ingresar al estadio, ya que en otros casos aseguran que se secuestraron cantidades considerables de tickets falsificados. (Clarin)