Hoy es feriado en Entre Ríos por la celebración de San Miguel Arcángel

Hoy se celebra la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia de Entre Ríos. Es feriado para la administración pública y no hay clases. Tampoco atienden los bancos. La fecha no laborable es optativa para el sector privado. Los colectivos circulan con frecuencias de sábados.La novena comenzó el día 20 y día a día se reza por una intención en particular. Entre lunes y jueves se rezó por la pastoral familiar, la Pastoral Juvenil y Vocacional; la formación de agentes de pastoral y por la renovación de conversión de los organismos de comunión y participación en clave misionera.Hoy las actividades se desarrollarán a partir de las 17. A esa hora estará comenzando la procesión con la imagen de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, por las calles adyacente al histórico templo.Posteriormente tendrá lugar la misa patronal y a continuación se prevé la actuación tradicional de la Banda de la Policía de Entre Ríos.