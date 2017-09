Denuncian que abusaron de un estudiante en una escuela

El rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, informó este jueves a través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, que un estudiante, sin especificar si fue hombre o mujer, denunció haber sufrido abuso sexual por parte de un compañero o compañera durante la toma que realizaron los alumnos como medida de fuerza contra la reforma educativa.



"El motivo de la presente es ponerlos al tanto de que un/a alumno/a del Colegio ha denunciado haber sufrido un abuso sexual por parte de un/a compañero/a, durante una de las primeras noches de la última tomas", comienza el comunicado, firmado por Zorzoli y enviado este mediodía a los padres de los estudiantes desde la casilla de mail de la rectoría.



Y continúa: "Lamentablemente, hemos tomado conocimiento de este hecho muy recientemente, dado que el/la alumno/a en cuestión decidió informárselo a los estudiantes que conducían la "toma", quienes optaron por no comunicar el hecho a las autoridades".



Zorzoli afirmó también que "inmediatamente después de conocer la denuncia" las autoridades del colegio pusieron en marcha el protocolo de violencia de género vigente en la Universidad de Buenos Aires, al tiempo que se reunieron con los estudiantes involucrados y con la familia del alumno o alumna que "habría sido abusado/a".



Además, se dispuso el acompañamiento psicológico a "ambos/as estudiantes" y se realizaron las comunicaciones pertinentes ante el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.



"Queremos aclarar que la denuncia penal correspondiente -de acuerdo al artículo 72 inciso 1 del Código Penal- debe realizarla la madre o el padre del/a damnificado/a en su condición de representante legal, toda vez que se trata de un delito dependiente de acción privada", agrega el comunicado.



Y añade: "Este hecho pone de manifiesto claramente la situación de vulnerabilidad a la que quedan expuestos nuestros alumnos. Como siempre, tomaremos todas las medidas a nuestro alcance, con el fin de garantizar el cuidado de nuestro estudiantado".



El comunicado del centro de estudiantes



Desde el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires queremos aclarar la situación acerca del abuso sufrido por una estudiante hace dos semanas en el colegio y desmentir algunas cuestiones que se vienen mencionando:



1- En ningún momento fue intención del CENBA ocultar esta información: lo que se hizo fue respetar los tiempos de la víctima para salir a hablar, sin exponerla a una situación de la que ella no quería ser parte.



2- Desde el primer momento el Centro de Estudiantes, a través de su Comisión de Géneros y Consejeros de Convivencia, se comprometió con la contención emocional de la estudiante.



3- Apenas se supo de la situación, se resguardó la integridad de la estudiante, hablando con el abusador para pedirle que no viniera más a la toma para no generar una situación incómoda para ella. Además, al día siguiente de lo sucedido empezamos a redactar un Protocolo contra la Violencia de Género para el colegio.



4- Llevar el tema a las instituciones del colegio fue algo que siempre quisimos hacer. Es prioridad número uno para nosotros que el Consejo de Convivencia pueda tratar este tema.



5- Nos apena que el Rector del Colegio y varios medios de comunicación estén intentando usar este reclamo con fines políticos de deslegitimar la lucha de los estudiantes de Capital. No consensuar con la víctima, sobre todo siendo esta un menor de edad, la difusión de su situación es un abuso a su intimidad. Es esta intimidad la que el Centro de Estudiantes ha decidido respetar y el Rector violar



6- Resulta de suma gravedad para nosotros que los medios de comunicación hayan levantado esta noticia sin pensar en cómo esto podía afectar emocionalmente a la víctima y que el Rector lo ande difundiendo, desconociendo el Protocolo contra la Violencia de Género de la UBA, que exige que no se difunda nada sin consentimiento de la víctima.



7- Por respeto a la estudiante en cuestión, les pedimos a todos que por favor dejen que esta situación se trate en los órganos institucionales correspondientes, considerando que ella no quiere que esto pase a ser un asunto público.



Poner en la agenda la discusión urgente sobre los abusos sexuales nos lleva a la necesidad de decir que:



1. Los abusos sexuales son producto de un sistema, un estado y, en este caso, un colegio, que avalan a un sistema machista y no se dan por falta de control, sino por la falta de concientización. Es necesario hacer hincapié en la necesidad de una Educación Sexual Integral.



2. El trato desconsiderado, como este, de las situaciones de abuso llevan a una menor denuncia de las víctimas de abuso por miedo a la exposición y las consecuencias que ésta trae.