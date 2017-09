Conducía ebrio a 170 km/h, mató a cuatro personas y lo condenaron a 12 años

Fatalidad

Paso a paso

La Justicia condenó ayer a 12 años de prisión, de cumplimiento efectivo, a un joven que en 2012 provocó un accidente en el que perdieron la vida cuatro miembros de una misma familia rosarina. "Se hizo justicia. Hace años que esperábamos esto; Federico Teilletchea quedó detenido", dijo aMaría Inés Solari de Sánchez, la tía de uno de los chicos fallecidos. La mujer tenía una sensación de paz tras la lucha de tanto tiempo.El impactante episodio ocurrió un 15 de enero, a la altura de Villa Lía, en el partido bonaerense de San Antonio de Areco. Teilletchea conducía un Peugeot 406, que cruzó de carril en una curva y embistió el Fiat Palio en el que viajaban las víctimas fatales. No obstante,La familia de las víctimas regresaba ayer en dos vehículos una vez más del juzgado de Mercedes, donde tantas veces fue a enterarse de la instrucción del caso y a presentar pruebas. "Querían cansarnos con todos los artilugios posibles", dijo la mujer sobre los defensores del acusado, que ayer escuchó la sentencia.Es que se comprobó su responsabilidad en el siniestro vial.Así, luego del proceso, un Tribunal compuesto por tres jueces, condenó a Teilletchea por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura poco común para hechos de tránsito.Solari de Sánchez, tía de Facundo, no podía deshacerse del fantasma del recuerdo. "Porque no sólo murieron todos; cada uno de nosotros murió también. Quedó una casa vacía, entre tantas otras cosas", que se convirtieron en testigos del dolor, sostuvo antes de representarse la imagen de su sobrino.Desde aquel momento, Nora Ressta, la madre, no dejó de escribir cartas de los lectores de este diario contando cómo no avanzaba su pelea por justicia. Ella también se sentía algo reconfortada. Y Solari puso ese mismo sentimiento en palabras. "Lo que nos queda es saber que uno los defendió siempre y que quedó demostrado que el autor del choque no le dio ningún valor a las víctimas y a las familias que quedaron destrozadas", subrayó.Según las pericias oficiales, el condenado, chofer de un colectivo de corta y media distancia y cuyo recorrido incluía el paso por esa curva unas ocho veces por jornada, tenía 0,83 de alcohol en sangre (el máximo permitido es 0,5). Al llegar a la curva, cruzó de carril saliendo hacia la banquina contraria, y volanteó para retornar a la cinta asfáltica antes de chocar frontalmente al Palio, que literalmente salió despedido por el aire.Desde aquella circunstancia que diezmó a una familia, los testigos no pararon de aportar datos clave para que ayer llegara la resolución judicial.