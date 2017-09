Entraron armados a una escuela y le roban a una docente en plena clase

Irrupción

En disputa

La casa con el frente pintado de rojo, donde funciona el Bachillerato Popular Tablada en Rosario, abrió ayer su puerta, puntualmente, a las 18. El martes por la tarde, mientras unas 20 personas estaban en clase, dos muchachos ingresaron al aula con un arma y se llevaron los celulares de la profesora y uno de los estudiantes."El Bachi", como se lo conoce en el barrio, es una escuela de gestión social que sostiene el partido Ciudad Futura en la zona sur, "donde situaciones como ésta no pueden alterar la vida de una institución educativa", destacó el concejal Pedro Salinas.Desde los gremios docentes manifestaron su solidaridad con la profesora agredida y reclamaron una mayor inversión en políticas públicas para jóvenes. "En los barrios, las escuelas disputan territorio a los narcos", advirtió el secretario general de la Amsafé local, Gustavo Terés.El bachillerato popular funciona en un modesto edificio del pasaje Spiro al 300 (Grandoli al 3800). Allí cursan el secundario unos 60 estudiantes, todos los días, de 18 a 21. Por esas mismas horas, en el barrio los vecinos se meten adentro y cierran las puertas de sus casas.Por eso, dice Salinas, en el Bachi "pasó lo mismo que la gente del barrio vive cotidianamente. La escuela no es ajena a este tipo de hechos, y si estas cosas no alteran la vida de los vecinos, tampoco pueden alterar la vida de una institución educativa".Lo que pasó el martes en la escuela quedó asentado en una denuncia en la comisaría 16ª. En el parte policial se advierte que, alrededor de las 19.20, dos personas ingresaron a un aula donde una profesora estaba dando clases, que uno llevaba un arma y que bajo amenazas se llevaron los celulares de uno de los alumnos y de la docente. Después de dejar la escuela, ambos se perdieron en el barrio.Para Salinas, el robo sufrido en la institución educativa es consecuencia "del retiro del Estado del territorio" y "uno de los riesgos posibles de sostener una institución abierta entrada la tarde en estos lugares".La coordinadora del bachillerato popular, Olga Peña, advirtió sobre las múltiples necesidades que existen en ese rincón de la zona sur. "Desde que construimos la escuela venimos haciendo junto a los vecinos una serie de propuestas para mejorar las condiciones de seguridad, tareas de iluminación, urbanización, ordenamiento de la maraña de pasillos, frecuencia y ampliación del transporte urbano", pero no fueron tenidas en cuenta.Y destacó que la escuela surgió "porque urgía generar espacios de pertenencia y apropiación para los jóvenes". Sus dos promociones, de 25 personas, y los próximos 20 adolescentes y adultos que recibirán su diploma este año, dan cuenta de esto. Tanto; como los 30 docentes que trabajan ad honórem en la escuela y el inexistente nivel de deserción de los alumnos.Los gremios docentes manifestaron su solidaridad con la comunidad educativa del bachillerato de Tablada. "Hasta ahora este tipo de situaciones no se había producido. Si se puede entrar a asaltar una escuela es porque existe una espiral de violencia en la que cuesta pensar cuáles son los límites", sostuvo Terés.El secretario general de Amsafé Rosario advirtió que "cuando hablamos de problemas de inseguridad, siempre reclamamos un abordaje integral con medidas sociales profundas que fortalezcan lo público y contengan a los jóvenes".La incorporación de sistemas de seguridad o patrullajes preventivos en las escuelas, sostuvo, "no son más que medidas paliativas" cuando lo que se necesita, dijo, "son políticas más amigables hacia los jóvenes".En barrios como Tablada o Las Flores, entre muchos otros, "los espacios culturales y educativos disputan espacios al narcotráfico y los sectores vinculados al delito", destacó Terés y señaló que "el Estado debe ganarse a esos jóvenes, aún a los que bordean el límite del delito, para que no tengan el destino que están teniendo".