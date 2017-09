Estudiante entrerriana ganó la Olimpiada Nacional de Medicina

Del 22 al 24 de septiembre se desarrollaron las Olimpiadas Nacionales de estudiantes de medicina en Córdoba, en las mismas, Florencia Corbalán, oriunda de Concepción del Uruguay, obtuvo el primer premio integrando una delegación perteneciente a 27 estudiantes de la Facultad de Medicina de Rosario. Entre 102 estudiantes que participaron, incluyendo las Facultades de Medicina Públicas de Córdoba, Nordeste (Corrientes), La Rioja, Tucumán, Cuyo, y Rosario.



Florencia participó por segunda vez en el evento que tiene como finalidad reunir a los estudiantes de mejor promedio de cada Universidad Nacional del país. Además de su carácter académico, pretende generar un espacio de confraternidad y camaradería que premie el esfuerzo de los alumnos sobresalientes de cada Facultad.



"Desde Rosario viajamos hace varios años ya a las Olimpiadas, yo me sume el año pasado y no obtuve premios y en esta oportunidad me preparé un poquito más sola y obtuve otros resaltados. La actividad consta de un examen de 100 preguntas diferentes, algunas en inglés y se realizan paralelamente jornadas de integración que hacemos entre los estudiantes más allá de rendir el examen. Estamos tres días en Córdoba y el requisito para rendir esta prueba es tener un promedio mayor a 7, haber aprobado hasta la última materia de tercer año y el cupo es de 30 alumnos por facultad", detalló la joven al diario La Calle.

"Los premios para el primer puesto y el segundo son viajes. En mi caso elegí a donde quería viajar. Las opciones eran cinco semanas en Estados Unidos o Alemania por tres meses y elegí irme a Estados Unidos", manifestó.



La prueba que sorteó Florencia y la dejó en el primer puesto a nivel nacional consistió en un cuestionario con cien preguntas de opción múltiple referentes a las asignaturas del Ciclo Básico comunes a las Facultades invitadas; entre ellas se incluyeron diez redactadas en inglés y se formularon diez preguntas opcionales de Cultura General. En tanto las asignaturas incluidas en el cuestionario fueron: Anatomía Descriptiva, Histología, Citología y Embriología, Química Biológica, Física Biomédica, Fisiología Humana, Patología, Parasitología y Micología y Bacteriología y Virología.