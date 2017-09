Córdoba: Quedó promulgada la ordenanza contra el azúcar

El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, dejó pasar el tiempo y la ordenanza "antiazúcar" quede promulgada automáticamente, por lo que ya no tiene posibilidad de vetar ni total ni parcialmente el texto que salió del Concejo Deliberante.



Según lo que informó el diario La Voz, desde los primeros minutos del jueves la norma, que retiró los azucareros y sobrecitos de las mesas de los locales gastronómicos cordobeses, da otro paso para entrar en plena vigencia, gracias a que transcurrieron 10 días hábiles desde su envío del Concejo Deliberante al Ejecutivo, sin que se produzcan ni el veto ni la promulgación adelantada con un decreto por Mestre.



El secretario de Modernización municipal, Marcelo Cossar, explicó que solamente falta que se publique en el Boletín Oficial municipal, cosa que se hará en su próxima edición. Además, el funcionario recordó que la norma no entra en vigencia ya mismo porque prevé un período de seis meses de concientización.



La entrada en vigor de la ordenanza es el requisito legal que esperan el Gobierno de Tucumán y los abogados del Centro Azucarero Argentino para iniciar acciones legales por inconstitucionalidad y conflicto de jurisdicciones.



La Provincia planteará la discriminación contra el azúcar porque sólo se ataca este producto y no otros grupos de alimentos que tienen tanta o más incidencia en el sobrepeso o la obesidad.