Vuelven los feriados puente: 2018 tendría 10 fines de semana largos

Política Se convirtió en ley la restitución de los feriados puentes

Calendario 2018

El año que viene será ideal para las escapadas y para las minivacaciones, porque esta tarde el Senado convirtió en ley la restauración de los feriados puente, que no rigieron ni regirán este año porque el presidente Mauricio Macri los eliminó por decreto en enero.La nueva ley, que fue aprobada con 59 votos a favor y una abstención por parte del santafesino Omar Perotti (PJ-FPV), indica que el Poder Ejecutivo podrá fijar hasta tres feriados puente por año a partir de 2018. Ahora, al Gobierno le queda promulgar la ley y determinar cuáles serán los feriados puente.No obstante, con esta nueva modificación, el próximo año habrá cinco fines de semana de tres días y uno de cinco días. Y podría haber hasta cuatro fines de semana de cuatro días. En total: 10 fines de semana largos.El proyecto de restauración de los feriados puente le pertenece al diputado opositor misionero Maurice Closs, pero fue articulado con el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.La iniciativa es una modificación a la ley de feriados que en su artículo 7 determina: "El Poder Ejecutivo Nacional podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes" y deberá establecerlos "con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario".Por ejemplo, el Gobierno nacional podrá declarar día no laborable al lunes 30 de abril de 2018 porque el 1° de mayo, Día del Trabajador, cae martes. Así generaría un fin de semana de cuatro días, del sábado al martes.Además del ya mencionado lunes 30 de abril previo al Día del Trabajador, el Gobierno podrá convertir en feriados puente al lunes 23 de abril, porque el 24 de abril es el día no laborable de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos; al lunes 24 de diciembre (previo a Navidad) y al lunes 31 de diciembre (previo a Año Nuevo).-Del sábado 10 al martes 13 de febrero (Carnaval).-Del jueves 29 al 2 de abril (Semana Santa y Malvinas).-Del sábado 21 al martes 24 de abril (día no laborable de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.-Del sábado 28 al lunes 30 de abril y 1° de mayo (Día del Trabajador).-Del sábado 22 al martes 25 de diciembre (Navidad).-Del sábado 29 al lunes 31 de diciembre y 1° de enero (Año Nuevo).-Del viernes 25 al domingo 27 de mayo (Revolución de Mayo).-Del sábado 7 al lunes 9 de julio (Independencia).-Del sábado 18 al lunes 20 de agosto (San Martín).-Del sábado 13 al lunes 15 de octubre (Diversidad Cultural).-Del sábado 17 al lunes 19 de noviembre (Soberanía Nacional).