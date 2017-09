En forma "permanente" se realizan estudios de ADN para determinar paternidad

Desde Laboratorios NANNI contaron al programade, el proceso sobre la realización de los estudios de filiación biológica para determinar la paternidad. Para realizar uno no es necesario tener un pedido judicial ya que al identificar a las personas, los resultados tienen validez legal."El caso más común es que venga un niño que reclama la paternidad del padre alegado, el estudio se realiza con la muestra de ambos; en algunos casos también se toman muestras de la madre porque de ese modo, se mejora el resultado de la filiación", explicó la bioquímica Estela Bertora y afirmó queTambién hay otros casos de filiación que se pueden pedir, como hermandad o personas que son probables tíos. Son distintos casos en los cuales se obtiene una probabilidad de que haya ese parentesco estudiado. "El caso más común es la filiación directa, el titular y el padre alegado", mencionó la profesional.Consultada sobre cuántos de estos estudios se realizan en el laboratorio de calle Colón en la capital entrerriana, Bértora manifestó que "permanentemente tenemos pedidos de solicitud,, damos un los turno por día y tenemos casi completo de lunes a viernes". Los resultados están en aproximadamente un mes.Respecto a la validez que tienen estos estudios de ADN, la bioquímica puntualizó que "en nuestro laboratoriocon su huella digital, una fotografía y les hacemos firmar un consentimiento", motivo por el cual"Lo que no hacemos es tomar muestras cadavéricas, en este caso derivamos al laboratorio del Superior Tribunal de Justicia", aclaró."Tambiénporque las personas no están identificadas. Nosotros en este momento no lo estamos haciendo así", dijo.El estudio se puede realizar desde el nacimiento; de hecho la mayoría de los casos que se presentan en Laboratorios Nanni son con recién nacidos; "peroo la persona que lo tiene a su cargo. Es decir,"Necesitamos células que tienen núcleos, los cuales se separan y a partir de allí se hace la extracción de ADN. Lo del pelo, como se ve en las películas, es algo de ficción. El pelo no tiene ADN, el folículo piloso tiene células que si bien tienen ADN, se necesitarían varios pelos para poder obtener la cantidad de células para poder extraer el ADN; se podría hacer pero no para estos casos", mencionó Bértora.Finalmente, y consultada sobre el costo de estos estudios, indicó que el "más sencillo" que sería el de padre ? hijo tiene un costo de 7.700 pesos; mientras que los casos donde hay otro tipo de parentesco, y donde se estudian más personas, tiene otro costo más elevado.