Trasplantaron a niño con Fibrosis Quística que estaba en emergencia nacional

Bruno Sacharczuk, el chico de 12 años que padece de nacimiento de Fibrosis Quística (FQ), recibió un doble trasplante de pulmón y permanecía internado en el Hospital Garrahan.La operación se llevó a cabo el domingo y el chico permanecía sedado y en la sala de terapia intensiva, donde ya había recuperado la conciencia, pero su estado seguía siendo delicado.Renato, el padre del chico, consideró, en diálogo con NA, que se llegó al trasplante "gracias a toda la movida ya la gente que participó", en referencia a una campaña de varios meses para motorizar la donación de órganos y específicamente los pulmones que podrían prolongar la vida de su hijo.Bruno, nacido en diciembre de 2004 y oriundo de la localidad de San Justo, se encontraba en la lista de emergencia del Incucaiba, donde había ingresado ya a principios de año por su delicada situación que llevaba su capacidad pulmonar hasta un nueve por ciento.Apenas nacido le diagonosticaron FQ, una enfermedad que provoca constante mucosidad e infecciones, y empezó una batalla que el chico afrontó con deporte, fue jugador en varios planteles de baby fútbol de la zona, escuela y actividades, mezcladas con constantes internaciones por crisis."Los médicos dicen que está en una disociación, porque por fuera, por haber hecho deporte y mucha actividad, es como un toro, pero por lo mal que están los pulmones, es como ´una Ferrari como un motor fundido", indicó a NA Verónica, la mamá de Bruno, mientras se motorizaba una campaña para obtener el trasplante fundamental para la supervivencia del chico."Mis pulmones realmente no están bien; estoy empeorando y me dijeron que voy a tener un trasplante de pulmón. Hay tres tipos de lista y yo estoy en la de emergencia nacional porque lo necesito ya. Ojalá aparezca un donante de acá a seis meses, que es el tiempo máximo que me explicaron que puedo esperar", dijo en las imágenes públicas en la página de Facebook "Pulmones para Bruno".En esa publicación se motoriza una intensa campaña para lograr el trasplante, que ya involucró a famosos como el exRiver e ídolo de Bruno Fernando Cavenaghi, el actor Facundo Arana, el conductor Marcelo Tinelli y hasta planteles de fútbol, como el del club Acassuso.La Fibrosis Quística es una enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas, que afecta los pulmones, el páncreas, el hígado y los órganos sexuales.La principal consecuencia es una continua generación de mucosidad, que a su vez genera constantes infecciones.Verónica considera que su hijo es "un milagro", ya que le daban minutos de vida cuando nació, y al FQ como "una bendición" que le hizo mirar la vida "con otros ojos".