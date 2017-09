Diseñan dispositivo para personas con discapacidad motriz y se imprime en 3D

Un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) diseñó un, entre otras.El creador del sistema, Gonzalo Nanzer, egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, contó que "lo mejor es el hecho de que esté orientado a impresión 3D, porque eso permite personalizarlo totalmente"."Si bien yo tengo un set de herramientas diseñadas, lo que pasa siempre es que hay que evaluar a cada paciente en particular y en base a lo que ya hay, desarrollar una herramienta personalizada", comentó el ingeniero, de 29 años.Nanzer destacó además la "simpleza" del kit, "porque es un sistema bien sencillo y permite hacer cosas que hasta el momento no se podían".El dispositivo consta de un rectángulo, con un patrón de muescas y enganches, que se ajusta a la palma de la mano, y distintos apliques que van adheridos a los utensilios. A través de un sistema de encastre, se pueden tomar y liberar los objetos deseados de manera muy simple."Esto empezó como un trabajo de una materia que se llama ingeniería en rehabilitación, que es en grupo, pero se transformó en mi tesis individual después", comentó Nanzer, quien defendió ese trabajo en diciembre del año pasado y obtuvo 10 como calificación."Observé que los profesionales de la salud trabajan con recursos artesanales, es decir, modifican lo que hay en el mercado o crean una nueva herramienta que satisfaga las diferentes necesidades. Cada paciente es diferente. Un mismo producto para todos no alcanza, por eso pensé en una tecnología que permitiera personalizar cada dispositivo", explicó.De ahí es que Nanzer ideó una ayuda técnica que ofrece mejores prestaciones y que es posible de materializar a través de una impresora 3D. ". Permite la producción a gran escala de objetos personalizados. Modificando el archivo digital se puede producir el mismo objeto con variaciones de color, tamaño u otras características, sin tener que hacer moldes nuevos, ni procesos más lentos y costosos", contó el ingeniero biomédico."Open source es un término que se originó en el ambiente del desarrollo de software y que se utiliza para definir una modalidad de programación, que deja el código fuente del programa al alcance de todos", dijo Nanzer y aclaró: "Si bien mi proyecto no se trata de un software, estos principios se aplican al hardware de manera idéntica. En este caso, se habla de open hardware (o hardware abierto), que refiere a especificaciones de diseño de un objeto físico que están bajo una licencia que permite a cualquier persona estudiarlas, modificarlas y compartirlas. Es un conjunto de principios y prácticas legales, no un tipo de objeto específico".Sobre las formas de acceder al producto, Nanzer aclaró que "en este momento. Mi idea es dedicarme a diseñar evaluando pacientes y desarrollando adaptaciones o herramientas para cada caso"."También tengo mi pequeño emprendimiento donde vendo el set impreso y ya armado", aclaró el ingeniero, quien indicó que sus trabajos pueden verse en www.facebook.com/dismasadaptaciones Para descargar los archivos, hacer click en este link