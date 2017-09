Prefectura llama a concursos para cubrir vacantes: Las especialidades requeridas

La Prefectura Naval Argentina llama a concurso a profesionales para su ingreso como personal con estado policial (en ambos sexos) con el grado de Oficial Principal, en diversas especialidades.Abogado (CORRIENTES-NEUQUEN-CABA), Abogado con orientación en derecho penal (CABA), Abogado con orientación en género (CABA), Agrimensor (CABA), Arquitecto (CABA), Arquitecto naval (CABA), Biólogo marino (CABA), Ingeniero aeronáutico (SAN FERNANDO-BS. AS.), Ingeniero civil (CABA), Ingeniero electricista (CABA), Ingeniero electromecánico (CABA), Ingeniero electrónico (CABA ? SAN FERNANDO BS AS), Ingeniero en telecomunicaciones (CABA), Ingeniero en sistemas / ingeniero en informática (CABA), Ingeniero naval (CABA), Licenciado en ciencias de la educación (CABA), Licenciado en ciencias químicas (CABA), Licenciado en criminalística (POSADAS MNES. ? CABA), Lic. En diagnóstico por imágenes / lic. En producción de bioimagenes (ZARATE BS.AS ? CABA), Licenciado en periodismo / lic. En ciencias de la comunicación (CABA), Licenciado en psicología (CABA ? PASO DE LOS LIBRES CTES. ? ROSARIO STA FE ? NEUQUEN) Licenciado en psicopedagogía (ZARATE BS.AS.), Licenciado en seguridad e higiene laboral (CABA ?TIGRE BS.AS ? CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS ? RIO GALLEGOS SANTA CRUZ), Licenciado en sistemas / licenciado en informática (CABA), Licenciado en trabajo social (CABA), Maquinista naval (CABA), Medico auditor (CABA), Medico clínico (CABA), Medico dermatólogo (ZARATE BS .AS), Medico emergentologo (MAR DEL PLATA BS.AS.), Medico endocrinólogo (CABA), Médico generalista (ZARATA BS.AS.), Medico ginecólogo (ZARATE BS.AS.), Medico hiperbático (CABA), Médico traumatólogo (ZARATE BS.AS.), Navegación y maniobras (capitán de ultramar) (CABA), Oceanógrafo (CABA), Odontólogo (CABA), Veterinario (CABA).La inscripción está abierta y cierra el viernes 03 de noviembre del corriente año.Para mayor información, los interesados deberán concurrir a la dependencia más cercana a su domicilio, o podrán ingresar en el sitio oficial de la Prefectura Naval Argentina Página Web: www.prefecturanaval.gov.ar