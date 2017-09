Presunto abuso: Padres de la adolescente piden "celeridad" en la investigación

Fue dada de alta la adolescente de 14 años que denunció haber sido abusada en las primeras horas del jueves, luego de que se retiró de una fiesta.



Su padre dialogó con Elonce TV y aseguró que hasta el momento "no hay avances en la causa". En ese sentido, explicó que "de parte de la Justicia no tuvimos respuestas, ni llamados telefónicos, ni nada. Nos presentamos en Fiscalía y no nos atendieron. La secretaria nos dijo que nos iban a llamar. No sabemos nada de las cámaras, ni tampoco ella declaró en Cámara Gesell, ni habló con nadie de Tribunales".



No obstante, destacó la ayuda que le brindaron en el Hospital San Roque, donde "una psicóloga la atendió y nos dijo que vayamos dos veces por semana para manejar la situación".



El hombre indicó que su hija no está yendo a la escuela y manifestó que "recién este martes se empezó a recuperar". Relató que la adolescente "golpeaba la pared con la mano, no comía, vomitaba todo, estaba tirada en la cama y lloraba todo el día".



Además está realizando un tratamiento en el que debe tomar "dos pastillas y un jarabe durante un mes". El hecho La joven contó a sus padres que tras el baile quiso regresar a su casa y la abordó un auto. "Se bajaron dos personas y la subieron por la fuerza. Según dijo ella, era un auto negro con una rueda de auxilio trasera", contó el hombre a Elonce TV.



Al respecto, admitió que "no puedo decir si era un auto o una camioneta. Una Eco Sport y un auto para ella es lo mismo. Ella tiene como camioneta a un vehículo con cúpula atrás".



Y agregó: "recuerda que le rompieron la remera, se la sacaron y la obligaron a hacer cosas que me da vergüenza decir".



Por el caso interviene la fiscalía de Violencia de Género a cargo de la doctora Fernanda Rufatti. Elonce.com.