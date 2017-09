Familiares y amigos despidieron a María Julia Alsogaray

La exsecretaria de Medio Ambiente del gobierno menemista falleció este domingo a los 74 años como consecuencia de un cáncer de páncreas. Por esa enfermedad, había estado internada semanas atrás en el sanatorio Los Arcos, para luego volver a su casa donde compartió sus últimos días con familiares y amigos muy cercanos.



Ingeniera igual que su padre, Álvaro Alsogaray, e impulsora como él de una presencia del Estado en la economía tan mínima como fuera posible, María Julia fue despedida en el cementerio de Recoleta por el empresario Cristiano Ratazzi, la diseñadora de moda Elsa Serrano, el ex ministro Jorge Pereyra de Olazábal y el ex gobernador correntino y senador nacional José Antonio Romero Feris, entre otros. Tanto en la ceremonia privada en las Salas Velatorias Malabia como en el funeral, prevalecieron sus familiares y amigos más cercanos.



"Podíamos coincidir o discrepar, pero tenía una fuerza interior que no se podía discutir", dijo Romero Feris a la prensa, en alusión a los más de 600 días que pasó encarcelada como consecuencia de tres condenas por corrupción, hechos cometidos durante su desempeño de la función pública en el gobierno de Menem.



"La llamaba a veces, porque fue una de las pocas que se quedó, que dio la cara cuando hubo que soportar todo lo que venía entonces", expresó el exgobernador de Corrientes, quien se definió como un "amigo" de María Julia Alsogaray. "Otra gente, que también estuvo en eso, no estuvo detenida", agregó.



Consultado por periodistas sobre si consideraba que su madre "fue una perseguida", Álvaro Erize, hijo de la e funcionaria menemista, respondió: "Sí, ¿pero qué diferencia hay?". En ese marco, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 suspendió por razones médicas el juicio que llevaba contra la exfuncionaria por un presunto pago ilegal realizado cuando era interventora de Entel, proceso que enfrentaba en libertad condicional por haber cumplido a fines de 2016 dos tercios de la condena unificada por las causas en las que fue hallada culpable.