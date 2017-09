Impulsan regular por ley que las mochilas no pesen más que el 15% del alumno

La iniciativa fue presentada por el diputado Avelino Zurro, oriundo de Pehuajó, que además pidió que las familias reciban información respecto al peso de la carga escolar.



Además, el legislador -que ingresó a la Cámara por el FPV- propuso que cada mochila incorpore una etiqueta que indique -más allá de lo citado en el primer párrafo- otro tipo de información.



En ese sentido: "el/la usuario/a deberá apoyar la mochila en el medio de la espalda y no extenderla más allá de la parte inferior de la misma; los artículos más pesados deberán colocarse en mayor contacto con la espalda para evitar malas posturas y tensiones musculares; y no usar mochilas colgantes en caso de existir una patología o tipología médica en donde no se aconseje el uso de las mismas".



El proyecto de Ley de Avelino Zurro también hace alusión a que, en caso de que la mochila no contenga la etiqueta por ser fabricada fuera de la Provincia de Buenos Aires, deberá obligarse a quien realice la venta a incorporar la etiqueta con la respectiva información detallada anteriormente.



Por su parte, solicita que dicha etiqueta se difunda en las escuelas y colegios primarios y secundarios de la Provincia de Buenos Aires.



"A nivel internacional ya han tomado nota de este problema, tal como lo demuestra el caso de Italia, donde se sancionó una ley que estableció que las mochilas de los estudiantes de ese país no pueden superar entre el 10% y el 15% del peso de su usuario. No es extraño ver en nuestra Provincia a jóvenes arqueados porque las mochilas o los morrales están sobrecargadas", precisó Zurro.



Asimismo, destacó que "una forma de procurar corregir esta problemática es la debida advertencia respecto del peso máximo según la edad, a incorporarse en forma de etiqueta en cada mochila".



"Por todo esto, es fundamental avanzar en la discusión y legislación de una problemática que afecta directamente a todos los jóvenes bonaerenses y es por ello que les solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Ley", concluyó.