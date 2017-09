Dolor de cabeza: una de las dolencias más frecuentes

El dolor de cabeza es la tercera dolencia más frecuente, luego del dolor muscular y el dolor de espalda/cuello/hombros, según lo reveló un estudio realizado por TNS Argentina.



De acuerdo a esta investigación, el 46% de los consultados declaró haber padecido dolor de cabeza moderado en los últimos 12 meses, mientras que el 29% declaró haber padecido dolor de cabeza fuerte en el mismo período.



"Las cefaleas (caracterizadas por dolores de cabeza recurrentes), son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso que afectan tanto a hombres como mujeres", señaló Gabriel Olarte, del servicio de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor del Instituto Alexander Fleming.

Las cefaleas no solo son dolorosas, sino también incapacitantes, por lo que se convierten en un motivo de inquietud para la salud pública debido a la discapacidad que las acompaña y de los costos económicos para la sociedad.



"Como ocasionan más problemas en los años productivos (desde finales de la adolescencia hasta los cincuenta), se calcula que los costos económicos para la sociedad ?relacionados principalmente con las horas de trabajo que se pierden y la mengua de la productividad- son enormes", resaltó Olarte.



En el Reino Unido, por ejemplo, cada año se pierden unos 25 millones de días de trabajo o de escuela por causa de la migraña.

La población general no considera que las cefaleas sean una enfermedad grave porque se presentan generalmente por episodios, no son mortales ni se contagian.



Las tasas bajas de consulta en los países desarrollados pueden indicar que muchos enfermos desconocen la existencia de tratamiento eficaz; se calcula que la mitad de las personas que padecen cefalea se tratan ellas mismas.

En este sentido, otro dato que surgió de la encuesta realizada por TNS Argentina y que refuerza esta idea es que el dolor de cabeza representa casi el 35% del volumen de dosis vendidas en el mercado de analgésicos adultos.



"La combinación de ibuprofeno, como antiinflamatorio no esteroide, y la cafeína como vasodilatador, es el tratamiento más efectivo hallado para las cefaleas tensionales, así como para otros dolores como los musculares y articulares", concluyó Olarte.