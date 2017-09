"El resultado de la pericia lo vi en la tele", dijo el padre de Fernanda Aguirre

Pasaron 13 años desde que Fernanda Aguirre desapareció de su casa en San Benito y desde que la madre de la adolescente murió de una enfermedad terminal, a los 45 años, sin llegar a saber qué pasó con su hija.Tras la muerte de su mujer en 2010, Julio Aguirre nunca más tuvo novedades sobre el caso hasta el miércoles, cuando se enteró por televisión que el mensaje con un pedido de auxilio encontrado meses después de la desaparición de Fernanda pertenencia a ella.", explicó Aguirre aAguirre dijo esto, tras la entrevista en, que se emite por. Allí, el actual director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, ratificó que la letra era de Fernanda. "Para mí, estaba con vida", remarcó el funcionario policial en relación a esa primera carta que apareció en las Termas de Río Hondo, tiempo después del secuestro de Fernanda."Encontré características coincidentes con la escritura de ella, incluso, fui hasta la escuela donde me permitieron el estudio de la escritura de sus compañeritos porque el niño copia el modelo escolar", argumentó., dijo la mujer en su última declaración a la prensa.En diálogo con Infobae, Aguirre contó que nunca más lo llamaron para informarle nada sobre la causa de su hija. "Que no te llamen, que no te digan nada? es duro", indicó el hombre, que aún mantiene la esperanza de que algún día la joven que hoy tendría 23 años, aparezca.El 25 de julio de 2004 Fernanda Aguirre (13) salió de su casa cerca de las cuatro de la tarde hacia el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio de San Benito. A partir de ese momento nada más se supo de la joven.