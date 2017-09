Por qué Tucumán evalúa prohibir la venta de fernet

Córdoba limitó la circulación de azúcar en los bares y los legisladores de la provincia azucarera "quieren vengarse".





Por este motivo, amenazan con presentar un proyecto de ley para "prohibir el fernet, maní y salames".



El enojo surgió en estos días, cuando la legislatura cordobesa aprobó una norma que limita los sobres de azúcar en los bares y cafés como una medida "para beneficiar la salud" de los ciudadanos.



Además, de manera obligatoria los comercios deberán tener carteles con la leyenda: "El consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud".

Esto motivó las críticas de la provincia tucumana, e incluso algunos diputados salieron al cruce y dijeron que comparando los productos y sus riesgos, "no se debería dejar que se consuma fernet".



Un legislador, Rubén Chebaia, sostuvo en una de las sesiones que "no habría que permitir ni maní salado, ni maní con chocolate", por sus efectos adversos también para la salud, según informó TN.



Si bien ya existe un proyecto de ley en la legislatura tucumana, varios de los consultados por medios locales descartaron que pueda aprobarse la medida. "Si prohibimos el fernet no nos vota nadie", expresó con humor el diputado Guillermo Gassenbauer a TN.