Apareció con vida la argentina buscada en Dominica tras el paso del huracán

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores informó de que logró establecer contacto con Florencia.



El Ejecutivo argentino contó que Florencia pidió que informaran a su familia que "se encuentra a salvo y bien".



Suárez del Mestre, de 35 años, trabaja en el hotel Hibiscus Vallet Inn, en Marigold, Isla Dominica.



"Estamos muy preocupados, no nos podemos comunicar con la isla, no sabemos nada desde el lunes, pero en Cancillería nos dicen que están preparando la ayuda", aseguraba a la prensa Santiago, hermano de Florencia, horas antes de enterarse de que la mujer estaba a salvo. Horas angustiantes Durante la busqueda de Florencia, su familia vivió momentos de suma angustia. "Queremos alguna noticia de ella, ver si alguien puede chequear qué pasó, ya dimos todos sus datos, su imagen, pero no sabemos nada", relataba el hermano de la mujer desaparecida, tras contar que ella había viajado hace tres semanas a la isla junto a una amiga colombiana, Ana María Lozano, para trabajar en un complejo de cabañas en la ciudad de Marigot, en el noreste de Dominica.



Fuentes de la Cancillería dijeron que "Florencia comenzó a trabajar en un hotel de Dominica hace quince días, lejos de la capital" y que en estos momentos "hacemos gestiones para su localización, la dirección de asuntos consulares tiene contacto en Buenos Aires con los familiares"



La fuente explicó que "los dueños del hotel no se encuentran físicamente en la isla, que fue devastada en un 98% por el huracán María. Las comunicaciones están caídas. Estamos en contacto con una radio local que busca gente".



Por su parte, Santiago aseguró a la prensa que la otra persona de quien no se tiene registro de su paradero es la amiga de Florencia.