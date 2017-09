Corredores inmobiliarios entrerrianos decidieron no adherir al paro nacional

"No adherimos al paro porque en Entre Ríos no tenemos los problemas que ellos dicen que existen", explicó Armándola en referencia al planteo que hicieron martilleros y corredores inmobiliarios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), luego de que la Legislatura porteña aprobara la Ley 2.340. Esta norma dispone, entre otros puntos, que la comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños.



"El motivo fundamental por el que no adherimos es que en Entre Ríos no hay conflicto entre inquilinos, propietarios y corredores. Está todo funcionando normalmente", aseguró Armándola.



Otro punto que mencionó es que no hubo una convocatoria formal a la medida, que incluye un cese de actividades el lunes 25 de septiembre y una movilización hacia la Quinta de Olivos para entregarle un petitorio al presidente Mauricio Macri. "No nos han pedido en forma institucional ningún tipo de adhesión, así que no sentimos ninguna obligación al respecto", expuso el corredor entrerriano. Y agregó: "Dijeron que es una movida nacional, pero sin consultar a las provincias".



Tras señalar que tampoco irán a la movilización, Armándola indicó otro motivo para no adherir: "No conocemos el contenido del petitorio que le van a entregar a Macri. Y no podemos estar de acuerdo con algo que no conocemos". Contó que se requirió una copia del borrador "para no acompañar a ciegas". Pero lamentó: "Nunca lo obtuvimos". (APF)