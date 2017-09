La hija de Jacobo Winograd atropelló a tres policías y un peatón

Nazarena Winograd, hija de Jacobo, atropelló a tres policías y a un peatón de 62 años en la esquina de Cavia y Gelly, en el barrio porteño de Palermo. Había doblado a contramano.



Según precisó el parte policial, "conducía por la calle Cavia (Desde Alcorta hacia Libertador) y, al llegar a su intersección con Gelly, gira hacia la izquierda, percatándose en esos instante, que dicha arteria, entre Salguero y Cavia, es contramano. Por lo cual rápidamente gira el volante de su automóvil, perdiendo el control del mismo, subiendo a la vereda de Cavia (lado izquierdo, donde impacta al personal policial y a un civil de 62 años".



Todos los damnificados fueron trasladados al Hospital Fernández y Rivadavia, con diagnóstico politraumatismos.



Asimismo el personal policial fue trasladado luego al Hospital Churruca. "Estoy en el hospital Fernández. Ya le sacaron sangre y estoy muy tranquilo porque ella no toma alcohol", dijo Jacobo Winograd a Teleshow.



Y dio su versión: "Se metió en contramano media cuadra, hizo marcha atrás y atropelló a tres policías. Dos no tienen nada y el restante tiene una luxación de hombro. Mi hija está bien. El auto se destruyó todo, pero no importa. El tema es que ahora ya está trabajando la comisaria 53 y le van a hacer una causa por lesiones leves".