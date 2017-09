Caja de figuritas salvó la vida de un hombre al que le dispararon cinco veces

Un hombre salvó su vida de milagro cuando dos ladrones le dispararon cinco veces para robarle la moto.El episodio ocurrió en barrio IPV-Argüello de la ciudad de Córdoba, ayer alrededor de las 18, en la calle Fermín Martín, sin número.De las cinco balas, tres esquivaron sus piernas, una rozó el casco y otraPablo Molina, la afortunada víctima, es empleado municipal y se conducía en su moto Honda Falcon 400 cuando fue abordado por los asaltantes que le dispararon cinco veces.estaba guardada en un bolsillo de su campera a la altura del abdomen yLos malvivientes huyeron en una moto al ver que un patrullero se acercaba al lugar.En diálogo con, Pablo relató el dramático episodio: "Me disparó cinco veces, porque me quería llevar la moto. Como vi que uno de los ladrones era flaquito, acosté la moto y dije: "No la va a levantar", porque es pesada. Al ver que no lo podía levantar, comenzó a disparar"."Una bala pegó en el casco, en la parte izquierda, y otra, en el paquete de figuritas de mi hijo. La bala rebotó en el paquete, o sea, me salvó la vida", agregó.Molina dirige la fundación "Plato Lleno", una organización que trabaja con varios comedores de la ciudad, y enseña hockey y rugby a chicos de barrios de escasos recursos a través del programa municipal Jóvenes en Acción.