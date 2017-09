Adolescente entrerriana fue reconocida por haber leído 100 libros en tres meses

Una apasionada por la lectura

tiene 16 años y es alumna del Instituto San José de Chajarí: su pasatiempo es el de leer novelas, historias de fantasía, de terror, policiales, en formato físico o digital, leer lo que encuentra, lo que le gusta, lo que atrapa su imaginación y atención, y gracias a esta afición tan importante,A través de un certamen organizado por la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), Luz se hizo merecedora de este reconocimiento, del que participaron chicos de todo el país, a través de las Bibliotecas Populares., un número del que, lógicamente, no cualquiera puede jactarse.En diálogo con, la adolescente se mostró sorprendida por el reconocimiento: "Cuando Graciela (Marino, bibliotecaria) me dijo que mandaría mi ficha, no pensé que llegaría a ganar nada, ni siquiera lo mencioné", recordó la joven.En cuanto a los géneros que prefiere, mencionó:, pero leo de todo, románticos, misterio, los policiales me encantan, suspenso, historia, de todo, y depende de cómo me atrape, algunos los leo en tres días, otros un poco más, también dependiendo de las actividades en la escuela, si estoy más ocupada me lleva un poco más".Disponer tiempo para la lectura puede ser una complicación para algunos, pero no para Luz: "Cuando tengo horas libres en el colegio, me pongo a leer, o cuando termino las pruebas, cuando tengo un ratito libre, siempre tengo algún libro cerca para leer", confesó."Suelo leer de a más de un libro a la vez, según los tiempos,", reveló la joven lectora.Luz aprendió a leer desde muy chica. La gran estimulación que recibió desde pequeña en el hogar, también tuvo sus consecuencias en sus representaciones mentales. "Si me dicen la palabra `novela´ lo primero que pienso es en un libro, no en un televisor,", aseguró la joven.Dentro de su grupo de amigas, Luz cuenta que siempre "me cargaban pero con buena onda por pasármela leyendo, después ya se acostumbraron, además tengo otra amiga que la traje a la biblioteca, se hizo socia y solemos intercambiar libros y compartir más; porque con las demás siempre fui un poco el ´bicho raro´ del grupo", bromeó."Me pasa con Harry Potter, saga que amo, que cuando les comento algo, o les hago comentarios, se quedan mirándome sin entender", admitió la joven lectora, al tiempo que advirtió: "En el caso de los libros que tienen su versión en películas, se pierde mucho, no es lo mismo, siempre son mucho mejores los libros, absolutamente".Con sus 16 años, la joven combinó la tecnología con su amor a la lectura para acceder a más títulos y desde cualquier dispositivo. "Me descargué varios PDF, en aplicaciones como wordpad, donde hay libros muy buenos, pero si tengo que elegir, siempre elijo el libro físico, porque además no hay como el olor a libro, sea libro viejo, o libro nuevo, es incomparable" remarcó.La joven se siente en la biblioteca popular de Chajarí como en su ambiente casi natural. "La siento como mi segunda casa, paso bastante tiempo acá, y más en las vacaciones vengo y paso mucho tiempo acá, me gusta", contó.Para finalizar, dijo sentirse "apenada" por la difícil situación que atraviesan las bibliotecas populares. "Todos, jóvenes, adultos, chicos, todos deberían leer un poco más y acercarse a las bibliotecas populares, es triste que no lo sepan apreciar", cerró.