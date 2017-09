Reparación histórica: Prorrogan el plazo para que jubilados acepten reajustes

Los jubilados y pensionados que obtuvieron un reajuste de haberes de oficio antes de septiembre de 2017 y aún no consintieron la suba tendrán tiempo de hacerlo hasta el 28 de febrero del año próximo, según lo dispuesto hoy en el Boletín Oficial.En los considerandos, se señala que "en virtud de la dinámica que ha tenido el programa, resulta conveniente extender hasta el 28 de febrero del año 2018, el plazo para que los titulares de beneficio que obtuvieron un reajuste anticipado con anterioridad al mensual septiembre 2017 presten su consentimiento y suscriban el Acuerdo del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".Esta nueva prórroga de 6 meses quedó establecida a través Resolución 185-E/2017 de la ANSES, publicada hoy en el Boletín Oficial.El trámite es esencial, ya que los jubilados que no lo hagan perderán el reajuste y volverán a cobrar los haberes que percibían antes de la puesta en marcha del programa de Reparación Histórica.El programa lanzado por el Gobierno de Cambiemos no fue aceptado por la gran mayoría de los jubilados y pensionados. Quienes lo hagan recibirán el reajuste de sus haberes y no podrán volver a presentar demandas contra la ANSES.