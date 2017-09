Corredores inmobiliarios entrerrianos analizan adherir al paro nacional

El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, José María Armándola, dijo que "entre hoy y mañana" analizarán si se suman al paro nacional que el sector realizará el lunes próximo, 25 de septiembre, para expresar el rechazo a la nueva Ley de Alquileres que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



La medida es convocada por martilleros y corredores inmobiliarios de todo el país para repudiar la Ley 2.340 aprobada por la Legislatura porteña, que establece, entre otros puntos, que la comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños. La acción incluye mantener cerradas las puertas de las inmobiliarias y participar de una movilización a la Quinta de Olivos para entregarle un petitorio al presidente Mauricio Macri.



"Lo estamos analizando", remarcó Armándola respecto a la posibilidad de que los corredores inmobiliarios entrerrianos se sumen a la medida. "Entre hoy y mañana vamos a ver qué hacemos", apuntó y señaló que "hay distintas posturas dentro del consejo directivo".



Además, en referencia a la nueva ley porteña, expresó: "No estamos de acuerdo en que el Estado intente legislar sobre una contratación privada. En todo contrato privado, son las partes las que se ponen de acuerdo", remarcó y por tanto sostuvo que la nueva norma "es un intervencionismo del Estado".



Luego aseguró que "en el mundo entero los honorarios de los corredores inmobiliarios los paga el inquilino".



En Entre Ríos



Luego el Presidente del Colegio entrerriano subrayó: "Sí tenemos una postura respecto a Entre Ríos: no queremos que se modifique nada porque todo está funcionando perfectamente bien. Hay legislación y se está cumpliendo y no hay ningún tipo de conflictividad entre inquilinos y propietarios", afirmó.



En ese sentido, sostuvo que "no hay índice de conflictividad" y que "no hay un alto índice de juicios en marcha". Armándola interpreta que esto significa que "no hay cuestiones graves para resolver y todo se soluciona normalmente".



En el mismo orden comentó que "Defensa del Consumidor trabaja en conjunto con el Centro de Mediación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, donde tenemos una asesoría legal", y que "todos los casos" se solucionan allí. "Hasta ahora hemos resuelto, de buena manera, absolutamente todos los problemas. Es un contrato privado, es un negocio y se resuelve bien entre las partes", afirmó.



Por último, indicó que los Inquilinos Organizados de Entre Ríos "son un pequeño grupo que no está representando el interés general, sino un interés muy particular y de muy poca gente". (APF)