Apareció el argentino que era buscado tras el terremoto en México

El terremoto que sacudió a México dejó más de 200 víctimas mortales y una cifra incierta de desaparecidos que son intensamente buscados por sus familiares.



Franco Ezequiel Ayala, un rosarino que estaba en Ciudad de México cuando se produjo el sismo, estuvo desaparecido unas 12 horas hasta que lograron hallarlo con vida.



Ayala, un mesero de la ciudad de Rosario, viajó a México hace tres meses. Primero permaneció en Tulum y en las últimas semanas se trasladó a Roma Norte, en la capital del país.



En diálogo Radio Ocho de Rosario, Florencia Malvestuto, la amiga que había publicado la búsqueda en Facebook, explicó que Franco no estuvo afectado por el terremoto sino que se quedó incomunicado y no podía tomar contacto con su familia.



"Franco estaba en zona Roma, que es la más afectada pero pudo moverse a la casa de un amigo, pero estaba sin servicios. Estaba incomunicado y muy asustado. Estaba afectada su zona pero no su edificio. Ya se pudo contactar con su familia", agregó.



"Dijo que fue horrible, terrible, ya había vivido el sismo del 8 de septiembre pero este lo vivió muy feo", contó Florencia que trabaja en Playa del Carmen con Franco.



Otra de las amigas de Franco que lo buscaba, Joshua Marquez, confirmó la noticia a través de Facebook: "Apareció Franco Ayala!!! Toda la gente que se mantuvo al tanto muchas gracias por su apoyo y por compartir, Franco se encuentra bien". (La Capital)