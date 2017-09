Titulares de Asignaciones Familiares podrán acceder a los créditos Argenta

A partir del viernes 22 de septiembre, la ANSES amplía los préstamos que brinda ARGENTA a titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Hasta ahora, estos créditos estaban destinados a jubilados y pensionados, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC). El trámite se realiza únicamente por Internet.Durante el anuncio de la medida, en el club El Porvenir de Quilmes, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, señaló: "Quiero agradecer por tanta alegría, fuerza y ganas que le ponen ustedes, los adultos mayores, a la vida. Pero lo más importante que me transmiten es que se puede, que nadie tiene que resignarse, hay que terminar con la melancolía y el escepticismo. A cualquier edad y en cualquier momento podemos ser protagonistas de las maravillas de la vida. Una muestra es lo que está haciendo Emilio (Basavilbaso) con la Reparación Histórica, con la que más de 1 millón 100 mil de jubilados recibió lo que le correspondía después de una vida de trabajo, enseñanza y crianza de hijos y nietos"."Mejoramos el programa ARGENTA para que los jubilados puedan arreglar su casa y comprarles regalos a sus hijos. Luego, lo extendimos a los que cobran la Asignación Universal por Hijo, a las madres de siete hijos, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de las Pensiones No Contributivas. Y ahora lo estamos haciendo para quienes tienen Asignaciones Familiares. De esto se trata: de sembrar confianza y construir un país donde demos lo mejor de cada uno", agregó Macri.Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, manifestó que "somos coherentes con nuestro compromiso de incluir de verdad. Los adultos mayores esperaron muchos años una respuesta que finalmente llegó. Lo que cuesta llega para siempre. No hay atajos. Estamos comprometidos en hacer y este año todos los jubilados cobran un haber que supera la inflación".El jefe de Estado estuvo acompañado, además, por el intendente local, Martiniano Molina, y el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, quien destacó que "el programa ARGENTA se sigue expandiendo, ya que la demanda por parte de los adultos mayores y beneficiarios de la Asignación Universal continúa siendo enorme. Es por eso que los trabajadores formales desde ahora también podrán acceder a préstamos accesibles únicamente través de la web de la ANSES, de manera fácil y sencilla".Con respecto a los adultos mayores presentes, Basavilbaso expresó que "tienen que ser la guía para las próximas generaciones, por eso les pido ese compromiso, para que sean el eje de esta nueva Argentina que está naciendo. Hoy veíamos los números de la economía con el Presidente y está creciendo el empleo con la creación de nuevas fuentes de trabajo".Estos nuevos préstamos beneficiarán a los trabajadores formales de menores ingresos, que no superen los $32.252 por grupo familiar (es decir, de los dos cónyuges de la familia). Por ello, los créditos estarán disponibles para cerca de dos millones de personas, quienes se encuentran en los rangos I (aproximadamente 1.300.000 beneficiarios) y II (unos 600 mil). Al momento, esta medida no incluye a los monotributistas.Los créditos serán 100% digitales, es decir, se deberán obtener desde www.anses.gob.ar Los rangos de ingreso del grupo familiar para trabajadores formales que cobran Asignaciones Familiares (AAFF) serán los siguientes:El universo de los destinatarios está compuesto en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres.El beneficiario podrá obtener por cada hijo un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 a devolver en 24. Asimismo, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual, mientras que la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 24%.Una vez otorgado el préstamo, se acreditará en la cuenta bancaria del titular dentro de los 5 días hábiles posteriores al acuerdo.Quienes soliciten el crédito podrán extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional.Para adquirir un préstamo ARGENTA, los titulares de AAFF deberán ingresar en www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción MI ANSES con la Clave de la Seguridad Social y seguir los pasos que allí se indiquen.Si el trabajador no tiene dicha clave, también podrá generarla desde la web sin necesidad de ir a una oficina.