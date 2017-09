Científicos aseguran que todavía es posible cumplir con el Acuerdo de París

Alcanzar las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático es aún posible, pero los países firmantes deberían reforzar sus compromisos para la reducción de emisiones, según indica un informe publicado este lunes por la revista Nature.



La investigación, liderada por la Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Exeter (Reino Unido), analiza el "presupuesto de carbono" con el que cuenta el planeta para no superar los límites establecidos, es decir la cantidad de gases de efecto invernadero que todavía se puede emitir para no rebasarlos.



Los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima de París de 2015 (COP21) fijaron un aumento máximo de la temperatura del planeta en 2100 de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, recuerdan los expertos.



La temperatura media global ya subió 0,9 grados desde mediados del siglo 19 hasta la presente década.



Los investigadores constataron que una fuerte reducción de gases de efecto invernadero diferentes al dióxido de carbono y "continuos ajustes a la baja" de CO2 podría permitir emisiones netas de carbono de entre 250 hasta 540 gigatoneladas.



Este rango, apuntan, podría ser compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global del planeta en 2100 hasta los 1,5 grados. La transparencia también es clave También sugieren que las actualizaciones periódicas sobre calentamiento antropogénico, basadas en una metodología transparente, servirán para que los países firmantes puedan ajustar sus compromisos en la lucha contra el cambio climático.



"En consecuencia, limitar el calentamiento a 1,5 grados no es todavía una imposibilidad geofísica, pero es posible que necesite que se cumplan compromisos reforzados para 2030, a los que deberían seguir reducciones pronunciadas y rápidas", advierten los autores.



En su opinión, el "fortalecimiento de la reducciones de emisiones a corto plazo" serviría de protección ante una posible "respuesta climática fuerte" o ante "tasas de reducción subsiguientes que resulten inviables desde el punto de vista económico, técnico y político".