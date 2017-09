Su padrastro la abusó de niña: después de "años de tormento" se animó a contarlo

Silvia Lucero tiene 53 años, nació en la localidad de Hernandarias, y tras décadas de "haber sido silenciada", según dijo, se animó a contar su historia: fue abusada cuando tenía 10 años, por su padrastro. El calvario "En el momento en que me pasó era muy chica, tuve una vida `de tortura`, de miedos, de fracasos, de sentirme sucia; sentía vergüenza", comenzó relatando la mujer, que "tomó fuerzas" para hablar del tema, cuarenta años después.



La mujer formó una familia, pero "le costó mucho", aseveró, dando cuenta que "no podía dar amor a mis hijos, abrazarlos, por todo lo que me había sucedido en mi infancia".



Lucero mencionó que "no ocultó" en su momento, a su familia sobre lo sucedido, pero "antes te hacían callar, te silenciaban. En la familia se mantenía con un silencio todo esto, y era como que me trataban como `la oveja negra`. Lo sufrí mucho tiempo" y esto hizo que "algunos le creyeran y otros no", acotó. Eligió "liberarse" de su tormento, ofreciendo su consejo a víctimas La mujer dijo que hace cuatro años, cuando falleció su hermana, le confesó que el hombre "le dijo que era yo la que lo había provocado". Esto, según confesó Silvia, hizo que "se libere" y empiece "a vivir una vida diferente, con más libertad". Indicó que su padrastro "vive todavía".



"Hago esto, pero no para vengarme ni para culpar a nadie, sino para liberarme y ofrecerle a todas aquellas personas que han pasado o estén pasando por una situación similar, mi palabra, decirles que se puede, que hay oportunidades para cambiar la vida", aseveró.



No pudo precisar cuánto tiempo sufrió de abuso de parte de su padrastro, pero cree que "fueron unos dos años, seguro". Justificó su falta de memoria al respecto debido a que "he bloqueado de mi mente muchas cosas". Silvia detalló que el abusador vivió "muchos años" con su madre, con la que tuvo dos hijas.



Entre las cosas que aún "no ha podido superar", Silvia indica: "No puedo ir a ese pueblo, porque es un tormento. Allí tengo a mi hija y mi nieto, pero no puedo pisar Hernandarias".







"Mucha gente se encuentra como yo, en una situación de `ser grande y ser una niña` a la vez; a esas personas les digo que se puede salir, que la fe me sostuvo y me mantuvo siempre. Quiero poder ofrecerles a las personas que han sido ultrajadas, abusadas, maltratadas, mi palabra, decirles que se puede salir adelante, que se puede creer nuevamente, que se puede tener una familia", aseveró. Elonce.com.