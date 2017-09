Cuando haya accidentes, en la Ruta 168 una de las manos será doble mano

La Municipalidad de Santa Fe realizará el domingo un simulacro de protocolo para actuar en casos de accidentes sobre la ruta nacional 168. Se trata de la única vía de comunicación con la costa santafesina y con la ciudad capital de Entre Ríos, Paraná. Los accidentes no solo provocan demoras importantes, en una ruta que no posee banquinas, sino también deja aislados a barrios de Santa Fe y localidades vecinas



En este contexto es que el gobierno de la ciudad de Santa Fe debe ser parte interesada, ya que hay barrios de la ciudad que se encuentra sobre la ruta provincial 1. No se trata solo Colastiné, sino también de barrio El Pozo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168.



La Municipalidad piensa, en casos de siniestros importantes, levantar el guardarrail del centro del corredor y convertir una de las calzadas (aquella con tránsito normal) en doble mano, una de ida y otra de vuelta. Para eso, este domingo desde las 14 se realizará una prueba.



El secretario de Control del municipio, Ramiro Dall´Aglio aclaró que no se trata de mover los muretes, algo que consideró sería "mucho más complejo". En declaraciones a la emisora LT 10, el funcionario adelantó que "serían tres los lugares definidos", y agregó: "Tiene que coincidir el alto de la calzada de un lado con el otro; en algunos lados hay mucha diferencia. Y el que queda entre zona de muretes va a tener que retroceder para poder pasar. Esto es en cortes de dos, tres horas"



Por otro lado, manifestó que el municipio brindará información a través de sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter sobre el estado del corredor en caso de que ocurran estos siniestros. El objetivo es que que los vecinos posterguen sus salidas y así no generar un congestionamiento mayor.



En tanto, apeló a la conducta de los automovilistas y pidió mayor prudencia frente al volante, fundamentalmente en los horarios pico, como son los días domingos en horas de la tarde-noche



"La preocupación constante son los choques en cadena que se producen los fines de semana, fundamentalmente de vehículos que circulan para un mismo lado. Ayer (por el domingo) hubo tres coches, uno fue en cadena", expresó el titular del área de Control. (UNO Santa Fe)