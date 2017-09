En octubre comienzan los alegatos por el encubrimiento del atentado a la AMIA

En el juicio están siendo acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy; su segundo, Juan Carlos Anchezar, el destituido juez federal Juan José Galeano, los ex comisarios Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.



El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA en el que están siendo juzgados el ex presidente Carlos Menem y un ex jefe de la Secretaría de Inteligencia entrará en octubre en su etapa final con el comienzo de los alegatos, informaron fuentes judiciales. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Capital fijó como fecha el 26 de octubre para que brinde su alegato la fiscalía, mientras que antes, el 5, habrá una audiencia en la que se abordará la salud de Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE, que se ausentó al juicio.



El equipo de fiscales de UFI-AMIA contaba con una serie de documentos hallados recientemente que invocan un supuesto encuentro entre el ex número dos de la ex Secretaría de Inteligencia Juan Carlos Anchezar y el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina Moshen Rabbani.



En el juicio se ventilaron dos hechos: el pago ilegal de 400.000 dólares al acusado Carlos Telleldín para que declarara en sede judicial una versión falsa sobre lo ocurrido en julio de 1994, y el abandono deliberado de la investigación de la "pista siria", que involucraba a la familia Kanoore Edul. Durante su indagatoria, Galeano, en la audiencia número 100 del juicio, defendió el pago realizado a Telleldín en la primera etapa de la investigación del atentado a la AMIA y afirmó que "no se hizo para obtener una declaración falsa".