Entidades trabajan para reinsertar en la sociedad a jóvenes con adicciones

El Estado con instituciones

Ley de Narcomenudeo

Construcción del nuevo centro

Autoridades provinciales visitaron la sede de la Asociación Lázaro, de Paraná, que se ocupa de la recuperación de jóvenes. Para el titular de la entidad, Jorge Achor, "la ley de narcomenudeo que combata los kioscos de venta droga es fundamental" y "sería para nosotros de gran ayuda porque la amenaza para nuestros jóvenes está en lo del vecino o cerca de la casa".En la recorrida, junto a Achor, estuvieron la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el titular de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), Mario Elizalde, y la esposa del gobernador, Mariel Ávila.En calle Salvador Caputo 1153, de Paraná, funciona la Casa Lázaro, lugar donde se rehabilitan jóvenes con adicciones.Los jóvenes ingresan voluntariamente y sin costo a la casa donde encuentran contención y se capacitan en talleres de carpintería, tapicería, vivero, huerta y granja, entre otros. Actualmente se atiende a 30 personas de entre 17 y 40 años, 27 de los cuales son internos y tres ambulatorios.El gobierno provincial realiza un aporte mensual para el funcionamiento del comedor y además, a través del Ministerio de Desarrollo Social, brinda instancias de capacitación mediante distintos programas.La esposa del gobernador, Mariel Ávila, recorrió este lunes las instalaciones y señaló que "articulamos acciones con todas las áreas del gobierno provincial y estamos viendo los resultados, como la cosecha de la huerta, que se amplió. Los chicos están muy entusiasmados", resaltó a. Y añadió: "Todo el hogar y el espacio ha crecido muchísimo. Es política de Estado trabajar con las instituciones intermedias".El director del establecimiento, Jorge Achor, explicó a este medio que "Casa Lázaro es una residencia voluntaria. Los muchachos vienen mandados por sacerdotes o referentes laicos cuando están buscando cambiar de vida. Ellos piden ayuda y son recibidos acá sin muchas preguntas. Las actividades empiezan temprano y realizan todo lo que deberían realizar en una casa. Ayudar, limpiar, trabajar, rezar y estudiar"."Es todo un desafío, porque nuestro objetivo es recuperar a la persona para que pueda desarrollarse en un ambiente normal. Nuestra idea no es aislarlos y encerrarlos. En este momento hay 27 residentes y tres ambulatorios", precisó.A su turno, Ávila señaló que "en marzo, cuando llegamos a trabajar había 14. Pueden venir de toda la provincia. Sólo tienen que tener la voluntad de cambiar de vida y buscar nuevos horizontes. Por eso el Estado se encuentra presente"."Hay que estar apuntalándolos, pero esto es libre. Es una nueva oportunidad que ellos mismos buscan. Cada chico es un mundo, con sus problemáticas", completó.Con respecto al proyecto de ley de narcomenudeo que impulsó el gobernador Gustavo Bordet y que apunta a combatir los quioscos de droga, Achor manifestó: "Es fundamental. Para nosotros sería una gran ayuda porque la mayoría de los muchachos que están acá hoy, que tienen que estar aislados, es casualmente porque en el barrio no pueden estar debido a la amenaza está en la casa, en lo del vecino, enfrente"."Es necesario que el Estado empiece a ver cómo solucionar ese problema para también trabajar nosotros. Si no tenemos que empezar a aislar a los muchachos, sacarlos del barrio porque piden ayuda, quieren salir y realmente nosotros somos impotentes ante esa realidad. Entonces la ley es muy importante", afirmó el titular de la Asociación Lázaro.Por otro lado, Elizalde destacó la importancia del centro de prevención y rehabilitación que se construye muy cerca de ese lugar y dijo que eso también muestra que "hay una coincidencia en la estrategia y en la política de Estado que está llevando adelante el gobierno. El problema no es menor, sino que crece día a día y más allá de las estadísticas que confirman esto, también esto crece día a día, entonces estamos en una consonancia entre lo que la sociedad necesita y lo que el gobierno gestiona", indicó.En cuanto al avance de obra del futuro centro de prevención y tratamiento de adicciones dijo que está entre el 30 y 35 por ciento aproximadamente, y apuntó: "Se está trabajando dentro de los tiempos previstos así que para mediados del próximo año podremos hacer la nota ahí", acotó.